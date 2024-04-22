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立委批台鐵列控4.0圖利特定廠商 運安會：系統根本不能用

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
黃國昌指出，「行控4.0」的得標廠商理立公司自稱為美國佛羅里達州JTA的自駕服務系統供應商，結果JTA公共記錄部門回應說，理立在多個獎項招標中入圍，但JTA最終選擇不與理立公司簽訂合約，等同理立造假實績。記者李柏澔／攝影
黃國昌指出，「行控4.0」的得標廠商理立公司自稱為美國佛羅里達州JTA的自駕服務系統供應商，結果JTA公共記錄部門回應說，理立在多個獎項招標中入圍，但JTA最終選擇不與理立公司簽訂合約，等同理立造假實績。記者李柏澔／攝影

太魯閣號事故發生後，台鐵啟動「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」，立委今天指出，台鐵獲國家科學技術發展基金補助6067萬，該標案最後由理立系統以5640萬得標，但理立卻捏造實績，挨批圖利特定廠商。運安會主委林信得坦言該系統「根本不能用」。

立法院交通委員會今天邀請運安會主委林信得列席報告業務概況，並備質詢。

根據台鐵啟動的「列控4.0」研發計畫顯示，該計劃預計在系統上增加即時通訊、連續列車監控、精準定位、車載號誌等功能。

立委黃國昌質詢時首先詢問，這6000多萬能否真正提升列車的行車安全？還是只是花拳繡腿，並圖利特定廠商？

林信得坦言，目前該系統功能並沒有很顯著，也沒有達到預期效果。會後受訪坦言該系統「根本不能用」。

黃國昌聽後怒斥，台鐵花了6000萬補助特定廠商，運安會站在主管機關立場應該站出來反對台鐵這樣慷納稅人之慨的瞎搞，這也是運安會應本於獨立和專業告訴國人的事。

2022年4月1日太魯閣號事故發生滿一周年，時任民眾黨立委蔡壁如踢爆，交通部行控4.0標案，得標廠商理立公司自稱美國佛羅里達州JTA的自駕服務系統供應商，辦公室透過電子郵件詢問JTA，結果是「沒有」，質疑到底是誰在背後運作，當中有無官商勾結情事，要求經濟部、交通部、外交部跨部會整合調查。

黃國昌指出，「行控4.0」的得標廠商理立公司自稱為美國佛羅里達州JTA（Jackson Transportation Authority）的自駕服務系統供應商，結果JTA公共記錄部門指出，理立在多個獎項招標中入圍，但JTA最終選擇不與理立公司簽訂合約，等同理立造假實績。

黃國昌痛批，理立在台中、台南等自駕系統標案拿了數千萬補助，結果到後來都終止了，台鐵行控4.0在2022年12月的概念驗證（POC）驗收結案，但是否還要持續通過第二（服務驗證）和第三（商業驗證）的階段才行？既然該系統沒有達到預期效果，那要這個系統何用？

林信得會後受訪直言，該計畫在試驗結果時已經顯示出達不到預期效果，但台鐵第一階段POC驗收結案了就要用，但其實POC根本也沒有通過，去年研討會也和台鐵說「要考慮清楚」，但運安會無法替台鐵決定。

台鐵 運安會 黃國昌

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