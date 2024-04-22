第九屆「綠獎」世界地球日徵件啟動 總獎金400萬元

隨著世界地球日的來臨，聯華電子宣布第九屆「綠獎」徵件活動正式啟動，總獎金高達400萬元，是國內對生態保育提供最高獎金之獎項。旨在激勵生態保育和綠色創新方案，以應對當前的環境挑戰，也徵集生態保育的解決方案。

「綠獎」活動分為兩大領域：「生態保育領域」和「綠色創新領域」。

「生態保育領域」的「生態保育計畫獎助」歡迎政府立案的社、財團法人（不含企業基金會）、各地方社團、社區發展協會、NGO組織參加，徵求維護生態環境與綠色環保或土地永續發展的具體可行計畫書，並邀請關注生態環境、永續發展的專業評審，依照獲獎團體的計畫書提供新台幣30至100萬元的獎助獎金。「青少年環境行動獎」則歡迎國內、現為國三至大一學生參加，徵求具體已執行的行動說明書，並提出實踐環保做法，如保護物種、拒食非友善食材、環保減塑、資源節約、環境倡議推廣等友善具體行動，總獎助獎金為新台幣20萬元。

「綠色創新領域」的「綠色創新獎項」包含「循環經濟議題」或「氣候變遷議題」兩大議題，邀請經政府立案且成立 15 年（含）以下之機構，包含有限公司、股份有限公司、社團法人、財團法人......等前來報名，針對相關議題提出具體可執行的計畫書。提供獲獎單位新台幣50至100萬元的獎助獎金。並有機會參加為期一年的育成計畫，協助團隊實踐並擴大影響力。

徵件活動於113年4月22日正式啟動，截止日期為8月31日。詳細的徵件辦法和條件可參考綠獎官網：https://ecoechoaward.com。另外，活動的詳細徵件辦法將於4月30日進行線上影片說明。

自2016年聯華電子開始舉辦「綠獎」以來，已累計支持了68個生態保育計畫和綠色創新提案。今年，八家企業參與了徵件活動，包括台灣3M、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚、欣興電子。並由聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。

透過獎項，聯華電子期望能夠進一步激勵社會各界對環境問題的關注，並促進更多創新解決方案的出現，共同為地球的未來貢獻心力。