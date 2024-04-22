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又是冠軍！台南玉井近午37.6度全台最熱 鄉民自嘲「熱情如火」
南台灣一早艷陽高照溫度持續飆升，今近午11點43分，中央氣象署觀測到台南玉井37.6度，為全台最高溫，繼昨天39.7度登上全台最高溫後，今天有可能「連莊」，也讓不少鄉親苦笑，「咱玉井真的熱情如火」。
中央氣象署今中午12點資料顯示，全台前五處最高溫分別為台南玉井（11點47分）37.6度、高雄內門（12點）37.3度、台南曾文37.3度（11點57分）、高雄甲仙37.1度（12點17分）、南化北寮36.7度（11點20分），檢視上述高溫區域，大都位於丘陵、盆地，名單也常是近日高溫熟面孔。
其中，昨中午玉井39.7度（12點26分）是全台最高溫，今天迄今再度蟬聯，稍晚午後是否溫度再往上升仍待觀察。
不過不少玉井鄉親說，又悶又熱，顧客都因太熱少出門，著名玉井老街冰店許多顧客反近傍晚溫度較低後人潮才湧現，商家苦笑說，「玉井真的太熱情了」，拜託冠軍早日換人做看看。
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