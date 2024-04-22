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要帶傘了！氣象署：明起兩波鋒面接力影響一周 易有短時強降雨
本周天氣明顯轉變，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，明起陸續有兩波鋒面接力影響，易有短時強降雨，西半部局部大雨、東北部較大雨勢，預估強對流下造成局部大雨，可能超過80-100毫米時雨量，呼籲民眾要注意大雷雨即時訊息或特報。
李孟軒指出，目前鋒面位在台灣北方海面及華南一帶，在附近南北徘徊，今天偏西南風，溫度偏高，鋒面前有對流發展，有雲系進來，午後伴隨強烈降雨。
李孟軒指出，今天整體降雨增多但不太明顯，今天要留意接近鋒面的金門、馬祖及午後中部以北山區有較大雨勢發生。比較明顯變化是明天鋒面抵達，明、後天受第一道鋒面影響，周四第二道鋒面接近，周五起影響到下周日。西半部要留意局部大雨，宜蘭則有較大雨勢。
李孟軒指出，明天晚上鋒面南移到台灣陸地，西半部有局部、較大雨勢發生；周三鋒面通過，過程中伴隨較強降雨，過了之後北邊有微弱冷高壓南下，北部氣溫下降；周四另一波鋒面接近，周五起至下周日受影響全台有雨。
在溫度上今天偏西南風，李孟軒指出，各地高溫30度以上，台東今、明有焚風，南部內陸及台東有機會出現部36度以上高溫。明起降雨變多高溫下降，周三北部稍涼，白天高溫降到24度；周四起受鋒面影響，全台高溫約25-28度，下雨時感受較涼。
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