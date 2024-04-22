讀墨電子書推不限品牌舊機換購活動 3,500元帶回全新mooInk S套組
越來越多愛閱讀的民眾近年都紛紛開始轉向電子書的懷抱，朝無紙化生活邁進，迎接世界地球日，Readmoo讀墨電子書也積極響應，即日起正式推出「422舊機重生計畫」，只要簡單3步驟參與換購活動並成功完成回收舊機，就可以3,500元的超優惠價，換購全新6吋mooInk S電子書閱讀器與保護殼套組。
即日起至5月31日，消費者在Readmoo讀墨電子書活動網頁以套組優惠價4,888元下單「2024 ESG換購專案」，並於6月30日前寄回不限品牌、不限機種二手電子紙閱讀器，只要符合回收條件，讀墨都將退回1,388元；若在6月30日前啟用換購之mooInk S新機，讀墨還會加碼再送價值1,000元之購書優惠。完成換購流程，就等同用3,500元的超優惠價把全新mooInk S帶回家。
Readmoo讀墨電子書觀察，隨著數位閱讀與電子書閱讀器的逐漸普及，如何提高閒置的陳年閱讀器或損壞舊機的回收率，也成了環保生活重要的最後一哩。讀墨團隊發起的「422舊機重生計畫」不限品牌、不限機種皆可參與，希望透過優惠換購機制，為舊機創造再利用的價值。活動所得之二手舊機會先進行檢視分類，再進行妥善處理，徹底發揮每一台閱讀器的效益，直到運作的最後一秒。無法使用或過舊之閱讀器將統一交由合格的電子廢棄物處理業者妥善處理，並確保後續處理都符合法規要求；至於仍可使用之二手機，團隊也將規劃漂流或捐贈活動，持續發揮閱讀效益。
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