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逾40歲三高纏身不自知 國健署：超過3成健檢紅字

中央社／ 台北22日電

年齡40歲左右族群是社會主要生產力，更是家庭經濟支柱，但這群40歲以上壯年族群恐怕沒有自認為的健康，國健署提醒，據統計，逾3成接受成人健檢後才驚覺三高紅字。

據民國111年成人預防保健服務資料，40歲以上自述無三高相關疾病民眾，接受成人預防保健服務後，新發現有血脂、血壓、血糖等任一項異常者，超過3成。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒，慢性病初期症狀不明顯，養成定期健檢格外重要，以利及早發現異狀，儘早就醫治療。

但「成人健檢」可不是有去醫療院所做檢查就好，若回家只是將健檢「成績單」丟一旁、眼不見為淨，這次健檢也不算有效。國健署提醒，想讓「預防保健」及「自我健康管理」的健檢效果最大化，務必遵照4步驟，分別是定期健檢、重視數據、追蹤紅字、改善異常。

國健署表示，重視健檢數據是為了解檢查結果，進一步遵從醫護人員專業建議達到及早介入，健檢異常紅字應持續回診及遵從醫護人員專業建議，達到持續追蹤改善。成健異常數據需依醫師建議改善飲食及生活習慣，必要時搭配服藥與治療，甚至能達到「逆轉正」效果。

全台灣有近7000多家提供成人預防保健服務的健保特約醫事機構，國健署長吳昭軍說，民眾可多利用免費成健服務，年滿40至64歲民眾為每3年1次；65歲以上民眾每年1次，原住民提前至55歲及小兒麻痺患者提前至35歲；可有效檢視報告中，血壓、血糖、血脂、腎肝功能等是否異常。

健檢 國健署 醫護人員

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