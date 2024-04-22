盤點蔡政府8年減碳績效 環團批評：用人不當政策走歪路

「全國NGOs環境會議」代表今將與蔡英文總統、準總統賴清德見面，並遞交今年度半年蒐集到的90件議題建言。盤點蔡政府8年減碳成效，環團批評，政府用人不當的結果導致減碳政策走歪路，盼氣候法與12項關鍵戰略路徑能闢出新局面。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，蔡政府光是第一階段的溫室氣體管制目標就沒有達成，確實減碳效益強度不夠，盡管國發會為減碳發布2030年減碳目標及12項關鍵戰略路徑，但目前許多路徑卻連具體內容都沒公布，減碳龜速確實讓人覺得無力且失望，但對於通過氣候法及訂定12項關鍵戰略路徑仍給予肯定，認為開啟新的局面。

林彥廷表示，雖然後面實際減碳路徑仍要看新政府上任後如何接手，但至少目前已把準則及法律都訂出來，實質成效就有待進步；另也認為，中央不論是執行減碳或是再生能源發展等政策，都缺少與地方政府及民眾好好溝通的機會，導致政府政策立意良善，但民眾卻不清楚反而阻擋發展，讓實際成效大打折扣。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，蔡英文總統第一任期對於減碳著墨較少，但第二任期中，在2050淨零轉型政策與氣候法推動過程，都有投入心力，對於提升氣候主流化有所幫助；但趙家緯指出，可惜的是，去年世界地球日時，以總統高度宣布要成立碳權交易所，導致修法後的治理量能虛耗至碳費交議題，導致無法在卸任前讓碳費上路。

彰化縣環境保護協會總幹事施月英則批評，過去8年對於減碳、燃煤都沒減少，整體碳排大幅增加，加上用人不當，導致環保政策一步錯、步步錯。

施月英指出，環保署長張子敬期間，環境政策明顯走歪，焚化爐數量大幅增加，應該資源回收再利用的卻被燒掉；廢棄物也是一大亂象，為解決廢棄物，過去的環保署不但沒有資源回收再利用，反而到處掩埋，甚至把假綠能的SRF當作燃料再燒，傷害當地民眾的身體健康，原以為蔡政府上任後能改善碳排問題，沒想到卻愈排愈多，空氣愈來愈差，真的非常失望。

施月英說，今年世界地球日與總統見面，重點議題會著重在反對並要求廢除晶鼎焚化爐；施月英表示，13年前的世界地球日，前總統馬英九為保護濕地，下令宣布不興建將原國光石化，如今13年後，蔡英文總統或準總統賴清德也應為了人民身體的健康，宣布取消晶鼎焚化爐的興建。