「沒便秘等於沒宿便」完全錯誤！直腸外科醫教4招簡單清空腸道

不少民眾認為，每天排便順暢就是「沒有宿便」，對此直腸外科醫師解釋，這完全是錯誤觀念，即使身體再健康，仍會存在約1至3公斤的宿便。若想排除體內宿便量，他分享4招改善方法，只要透過簡單的步驟改變生活習慣，就能盡可能將體內的宿便量降至最低。

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智日前在FB粉專發文進行衛教，他表示「沒有便秘不代表沒有宿便」，因為糞便在大腸內形成後，要累積到一定的量才會引發便意，進而排出體外，因此每個人腹中都存在宿便，只是差在量的多寡，即使身體再健康的人，通常體內也會有1至3公斤的宿便。

因此陳威智分享，若想清空腸道、減少宿便量，有4個簡單小撇步：

1.一起床喝溫開水

將大約300至500c.c.的水量大口喝完，讓溫水快速抵達結腸，以刺激腸道蠕動進而排出宿便。

2.趴下滾動運動

此動作建議在吃早餐前10至30分鐘進行，將腹部朝下呈現趴姿，維持10分鐘，過程中緩慢地「來回左右翻滾」以刺激腸胃。

3.吃早餐

不是有吃就好，要規律、穩定地進食。若早餐飲用一杯牛奶，能更有效地刺激腸胃，順利將體內宿便排出。

腹部垂直中線、約於肚臍下方5公分的「氣海穴」，以及大拇指至手腕處、掌心與掌背交界的「魚際穴」，找到這2處穴位並加以按摩。