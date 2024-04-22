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星希亞抗癌10年鼓勵無數癌友 名醫：是一個很好的人

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
談及星希亞，台灣胸腔外科醫學會理事長、台大外科部主任陳晉興認為，「是一個很好的人」。圖／取自「星希亞的抗癌日誌」粉專
談及星希亞，台灣胸腔外科醫學會理事長、台大外科部主任陳晉興認為，「是一個很好的人」。圖／取自「星希亞的抗癌日誌」粉專

抗癌逾10年的部落客「星希亞」，昨天深夜傳出不敵肺腺癌離世消息，曾與他接觸過的肺癌權威陳晉興感慨道，第四期還能這麼久，也鼓勵很多人勇敢接受治療，「所以我覺得是一個很好的人」。

台灣胸腔外科醫學會理事長、台大外科部主任陳晉興今天受訪時表示，星希亞算是治療滿成功的，因為她的症狀一開始就很嚴重，雖然她不是自己的病人，但過去曾在台大團隊出版書籍的場合見過星希亞，她其實鼓勵很多肺癌晚期病人，第四期還能這麼久，也鼓勵很多人勇敢接受治療，「所以我覺得是一個很好的人」。

星希亞的臉書粉專「星希亞的抗癌日誌」昨天晚間發出一則貼文，內容提到，「珍重！Cincia要開啟另一個旅程了……4/26（五）下午四時板橋殯儀館崇義廳，Cincia會在回憶中與大家重逢，在夢境中與大家相遇！」

貼文一出，吸引不少癌友與患者家屬留言，有網友提到，自己的父親罹癌時，星希亞的網誌給了他很大的力量，雖然父親最後還是離世去了天家，也喊話星希亞，「到了天家之後，沒有任何的病痛能夠做更多祢想做的事！」也有網友表示，「已經打完了完美的一仗，到另一個世界當美麗的天使」。

星希亞在2012年2月開始出現咳嗽症狀，起初一直被當成感冒、鼻竇炎、支氣管炎、肺炎等疾病治療，直到半年後才被診斷出肺腺癌四期，但她勇敢持續治療，也在2013年4月，透過撰寫部落格文章分享抗癌點滴，希望能幫助並鼓舞跟她一樣努力抗癌的病友。

抗癌 肺癌

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