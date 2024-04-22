勞團五一上街 籲準總統賴清德兌現選前承諾讓台灣擺脫過勞之島

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聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
「五一行動聯盟」要求準總統賴清德上任後不該有施政空窗期，應立即提出勞動權益及勞工保障的具體有效措施。本報資料照片
「五一行動聯盟」要求準總統賴清德上任後不該有施政空窗期，應立即提出勞動權益及勞工保障的具體有效措施。本報資料照片

由數十個勞工團體組成的「五一行動聯盟」今公布今年勞動節遊行訴求。勞團指出，準總統賴清德曾任行政院長及副總統，上任後不該有施政空窗期，應立即提出勞動權益及勞工保障的具體有效措施，讓勞工分享經濟成長果實，確保勞工老年經濟安全。

今年是《勞動基準法》實施40周年，五一遊行總領隊、全國最大自主工會聯合組織全國產業總工會理事長江健興指出，隨著科技進步及社會多元化，勞動態樣更複雜，但勞基法保障勞工權益的基本精神不能變，須有足夠的機制與制度因應，別只為讓資方彈性無限大及獲利最大化。

「五一行動聯盟」聯盟要求賴清德上任後，需立即兌現選前承諾，讓台灣擺脫「過勞之島」、「功德之島」， 江健興指出，將向國會提出具體的修法建議書，要求政府正視廣大勞工心聲，並請三黨盡速依聯盟訴求提出修法草案，改善日益惡化的勞動環境。

今天也公布今年五一勞動節遊行路線及流程。勞團將從總統府前、凱達格蘭大道出發，要求賴政府尊重勞工權益、重視勞工訴求；遊行終點則在立法院，呼籲三黨有所作為。

勞動節 勞團 賴清德

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