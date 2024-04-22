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首起電動車自駕撞車啟動調查 最終報告明年5月出爐

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
運安會主委林信得今在立法院指出，首起電動車自駕撞車啟動調查，最終報告明年5月出爐。記者李柏澔／攝影
運安會主委林信得今在立法院指出，首起電動車自駕撞車啟動調查，最終報告明年5月出爐。記者李柏澔／攝影

搭載ADAS（先進駕駛輔助系統）的車輛日漸普及，然而過度仰賴輔助系統的同時，卻也不斷傳出國道緩撞車遭撞事故。國家運輸安全調查委員會已啟動首起電動車在相關事故的調查，明年5月將完成最終調查報告。

立法院交通委員會今天邀請運安會主委林信得列席報告業務概況，並備質詢。

運安會主委林信得受訪指出，去年11月30日出現一輛小客車國1往北大雅路段追撞工程緩撞車事故，造成自用小客車前方及工程緩撞車的緩撞設施損壞，運安會已依法展開調查，並已於去年12月公布初步報告，預定今年7月發布事實資料報告，明年5月完成最終調查報告。

由於具ADAS的電動車事故頻仍，該案也是運安會首次啟動電動車的相關事故調查，林信得指出，另有4起類似的緩撞車遭撞案子也在蒐集資料，若事故原因大同小異，後續會做系統性的分析。

民進黨立委陳素月質詢指出，根據高公局2021至2023年底統計，國道施工車輛遭撞事故已攀升到321件，其中85件車輛有ADAS，佔所有國道施工車輛遭撞事故的26.48%，不論總事故數、肇事時開啟ADAS件數都在逐年上升。

林信得表示，事故調查會分為車輛、操作、道路等3個分組，若屬於道路問題的建議會給交通部，但電動車裡的行車記錄器會自動上傳雲端等，這些部分因為較為複雜，會請車商說明為何設計會造成駕駛疏忽，以及車輛偵測不精準等問題。

民進黨立委林俊憲指出，運安會去年去美國考察，美國運安會針對電動車分為一般和特別調查，特別調查則有主題式的調查，其中包含自駕，但目前國內對電動車的調查程序和法規都很缺乏；林信得坦言，上述部分確實應加速制定。

運安會 電動

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