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謝謝大家收看 陪觀眾過母親節

聯合報／ 本報訊
于子育（左）與王偉忠演出舞台劇「謝謝大家收看」。圖／金星文創提供
于子育（左）與王偉忠演出舞台劇「謝謝大家收看」。圖／金星文創提供

于子育、郭子乾與王偉忠等攜手合作的舞台劇「謝謝大家收看」，將於今年母親節檔期5月10日起，在台北表演藝術中心大劇院公演。內容溫馨動人，有懷舊、有展望、有笑有淚，涵蓋親情、友情與愛情。5月的第2個周日還安排2個母親節專屬場次，分別在11點早場與3點下午場，許多觀眾早早購票當作送媽媽的禮物，準備當天陪著媽媽、爸爸一起看戲，全家溫馨過節。

「謝謝大家收看」以四年級的人生成長路為背景，除了回顧人生前半場在學校、職場的競逐、奮鬥，也描寫男人進入初老、上有高堂、下有子女的「三明治人生」心情。首次巡演之後，許多觀眾反應劇中的王偉忠與于子育飾演的老媽媽之間母子親情又幽默又動人，讓人時而哈哈大笑、時而感動落淚，是孝敬媽媽的最佳母親節禮物。

「謝謝大家收看」由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製。5/10-12於台北表演藝術中心大劇院、12/27-12/29於台中國家歌劇院演出，購票請上udn售票網。

人生 台北表演藝術中心

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