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夏天易食物中毒 預防3撇步
夏天是食物中毒的高風險季節，營養師劉怡里提醒，大家一定要勤洗手，食物務必冷藏貯存、煮好或是外帶食物不要放置於室溫太久，家中有小孩、長輩、免疫力低的族群，更要保持良好的衛生習慣，以避免發生食物中毒。
如何預防食物中毒？劉怡里提出3重點：
●良好衛生習慣
1.使用肥皂洗手至少20秒。
2.香蕉、橘子、蘋果等帶皮水果，食用前要清洗乾淨。
3.廚房至少有兩塊砧板，熟食和生食分開使用。
●食物充分加熱
1.醬料、湯和肉汁復熱時，一定要煮到沸騰。
2.隔夜菜復熱時，中心溫度須達70℃以上。
3.食物採微波加熱，應分段加熱，可以攪拌一下讓受熱均勻。
●食物冷藏保鮮
1.溫度7℃～60℃是細菌病毒易繁殖的「危險溫度帶」，食物不燙手即可放進冰箱冷藏。
2.家中冰箱冷藏要在4℃或以下，冷凍要-18℃或以下。
3.食物煮熟後，夏天1小時內放進冰箱，冬天2小時內放進冰箱。
4.安全解凍食物法，可放在冰箱中、冷水中、微波爐中進行解凍。
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