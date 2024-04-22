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夏天易食物中毒 預防3撇步

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
勤洗手保持良好的衛生習慣，以避免發生食物中毒。圖／123RF
勤洗手保持良好的衛生習慣，以避免發生食物中毒。圖／123RF

夏天是食物中毒的高風險季節，營養師劉怡里提醒，大家一定要勤洗手，食物務必冷藏貯存、煮好或是外帶食物不要放置於室溫太久，家中有小孩、長輩、免疫力低的族群，更要保持良好的衛生習慣，以避免發生食物中毒。

如何預防食物中毒？劉怡里提出3重點：

●良好衛生習慣

1.使用肥皂洗手至少20秒。

2.香蕉、橘子、蘋果等帶皮水果，食用前要清洗乾淨。

3.廚房至少有兩塊砧板，熟食和生食分開使用。

●食物充分加熱

1.醬料、湯和肉汁復熱時，一定要煮到沸騰。

2.隔夜菜復熱時，中心溫度須達70℃以上。

3.食物採微波加熱，應分段加熱，可以攪拌一下讓受熱均勻。

●食物冷藏保鮮

1.溫度7℃～60℃是細菌病毒易繁殖的「危險溫度帶」，食物不燙手即可放進冰箱冷藏。

2.家中冰箱冷藏要在4℃或以下，冷凍要-18℃或以下。

3.食物煮熟後，夏天1小時內放進冰箱，冬天2小時內放進冰箱。

4.安全解凍食物法，可放在冰箱中、冷水中、微波爐中進行解凍。

冰箱 食物中毒

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