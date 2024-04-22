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第34屆醫奉獎 招募訪查員
為樹立醫藥衛福相關領域從業人員典範，「中華民國第34屆醫療奉獻獎」受理推薦報名中，也同步開始甄選醫療奉獻獎候選人訪查員，歡迎國內各大專院校或研究所在校學生，對於採訪工作有熱誠及興趣者踴躍報名參加。
財團法人厚生基金會表示，訪查員報名即日起至6月21日下午5點30分截止，請掃QRcode下載報名表，以E-mail方式寄morris0503@gmail.com進行報名，經遴選審核後，將錄取18至20名學生接受訪查員訓練，結訓並通過測試者，將正式成為第34屆醫療奉獻獎訪查員。
訓練時間：
6月29日（六）
上午8時30分至12時40分
訓練地點：
厚生基金會會議室
台北市紹興北街5號9樓
訪查時間：
7月6日至7月25日，
自行挑選1至2天
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