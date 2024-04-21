今熱爆明起變天！未來1周迎兩波鋒面「溼答答」 恐有劇烈雷雨炸全台

今天暖熱，中央氣象署預報員林定宜表示，今年中南部高溫均超過38度，其中以台南玉井區39.7度最高，但若以有紀錄的人工氣象站觀察，台中、嘉義、高雄等3測站今溫度突破4月曆年單日最高溫；明天起天氣開始不穩定，未來1周受到2波鋒面影響，周二起雨勢明顯，西半部有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周四另一波鋒面接近，周五至周日受影響全台有雨。

林定宜表示，今天屬於暖熱的天氣型態，中南部地區都出現38度以上高溫，其中以台南市玉井區39.7度最高，其次為高雄市內門區38.7度、嘉義市東區38.2度、屏東縣內埔鄉38.1度。

林定宜表示，上述氣象站由於為自動站，因此不列入正式紀錄，若以有紀錄的人工氣象站，今天台中站測達35.2度、嘉義及高雄皆為36.8，此3站也刷後歷年來4月單日最高溫記錄。

林定宜指出，未來1周受到2波鋒面影響，天氣很不穩定，明天第1波鋒面接近，雲量增多，周二、周三（23、24日）受鋒面影響、通過，全台有雨，且有局部短延時強降雨。西半部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部會有會有局部大雨，東北部恐有較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

周四（25日）另一波鋒面接近，周五至周日（26至28日）受鋒面影響、通過，同樣全台有雨，西半部有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢。

林定宜表示，未來1周對於全台水庫多少有所挹注，但真正要有持續性的降雨仍要等到西南風增強後，才算是梅雨季，目前還算是春雨。

溫度部分，林定宜表示，明天因鋒面接近，雲量增多，較不會出現如今天這麼極端的氣溫，但南高屏、台東地區仍要注意36度以上高溫，未來1周在鋒面影響期間，北部、東北部高溫約25至26度，中南部約30度；各地低溫約20度以上。

林定宜表示，明天清晨馬祖有霧或低雲影響能見度，需要注意；未來1周鋒面影響期間，台灣附近非常適合對流性降雨發生，易伴隨劇烈雷雨、強風，需密切注意氣象署更新的定量降雨預報及特報、大雷雨即時訊息；另外，也提醒民眾，地震過後山區土石鬆軟易有落石，盡量避免前往山區活動，必要前往請務必提高警覺。