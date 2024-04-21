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「3小時內下完3天雨」連兩日暴雨 李四川籲減塑、節約能源

中央社／ 台北21日電
台北市副市長李四川。記者曾吉松／攝影
台北市副市長李四川。記者曾吉松／攝影

環境部今天表示，台灣從2002年開始推動限塑，當年購物用塑膠袋約使用200億個，去年降至90億餘個；後續會擴大限塑範圍，希望在2030年達到禁限用、減少塑膠產量。

環境部攜手台北市政府及民間團體今天在大安森林公園舉辦「減塑有我x蔬食無痕家庭日」活動。

環境部長薛富盛致詞時表示，台灣從2002年開始推動限塑，陸續選了14個場域限制使用塑膠袋；2002年一整年購物用塑膠袋使用約200億個，在各界努力下，去年降至約90億餘個。

薛富盛說，現在減塑達到了某一個程度的瓶頸；環境部擬推動限塑範圍擴大，也希望在2030年達到禁限用、減少塑膠產量，雖然預計會對產業及生活有很大的影響，但今年聯合國全球塑膠公約將在年底公布，台灣身為負責任的國際一分子，也會跟隨世界的腳步。

台北市副市長李四川表示，這兩天下了大雨，受到溫室效應影響，現在是3小時內下完3天的雨、1小時內下完1天的雨，做多好的水利系統都跟不上。

李四川呼籲減塑從食衣住行做改變，在傳統市場，要買湯湯水水的食物，沒有塑膠袋不方便，但為了這個地球，就是要改變習慣；台北市75%排碳是來自用電、20%交通、5%是垃圾焚燒，因此不只是要減塑，也要節約能源。

李四川舉例，市府每年編新台幣2億元多針對ESG，各局處編預算執行，例如登記悠遊卡可以納碳存摺、綠建築可以減低利率等。

環境部表示，在4月地球日至6月世界環境日串聯成「環境月」，期間將持續辦理相關地球日及世界環境日的活動，邀請民眾走到戶外接觸大自然，感受美好的環境。

李四川 溫室效應 環境部 薛富盛 限塑

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