宣導減塑行動 環境部長：盼2030年達到全面禁塑

呼應今年世界地球日主題「地球與塑膠」(Planet vs. Plastics)，為使民眾響應減塑行動，環境部、慈濟基金會及北市公園處等三方共同辦理「2024地球日減塑有我x蔬食無痕家庭日」活動，環境部長薛富盛表示，環境部自2002年就推動限塑政策，而聯合國預計年底就會訂定「全球塑膠公約」，盼2030年能達到禁用塑膠目標。

今年地球日主題為「地球與塑膠（Planet vs. Plastics）」，環境部與北市府、慈濟基金會在大安森林公園舉辦活動，盼引領民眾思考如何減少日常生活常因過度追求便利而製造一次性餐具與廚餘，鼓勵民眾落實減塑行動。

環境部表示，在「不可不知的塑膠」宣傳攤位中，從認識塑膠、微型塑膠是什麼、與呈現隨意丟棄塑膠廢棄物所造成的環境及生態影響，讓民眾了解塑膠知識、覺知微型塑膠已進入人類生活中，進而採取減塑行動。

薛富盛致詞時舉例，現在海洋有海洋廢棄物問題，海洋生物吃進海廢，人類在食用這些生物，會影響人體健康。環境部自2002年推動限塑政策，如超商等14個限塑對象不得主動提供塑膠袋，但光這樣還不夠；環境部積極推動淨零，淨零除零排放外，還有零廢棄，而減塑也是其中的一環。

薛富盛指出，統計自2002年至2023年，一年購物用塑膠袋從2002年耗費200億個，到去年已減少至90億個，但這些年減塑行動也遇到瓶頸，因此必須每個人都去改變生活習慣，去響應減塑習慣，現在環境部積極推動限塑範圍，盼在2023年達到全面禁塑，甚至減少塑膠的產量。

薛富盛說，這對民眾的生活有很大的影響，但聯合國今年將制定「全球塑膠公約」，預計今年底通過，台灣作為世界公民，希望也能做到公約內容。零排放及零廢棄是一體，就如同減塑一樣，兩者一起推動就會達到更大效果；薛富盛表示，4月22日是世界地球日、6月5日是世界環境日，希望這段時間大家都能來響應環境活動。

環境部表示，今年活動宣導攤位除介紹什麼是微型塑膠外，也有「淨零率生活」、「綠色旅行」、「綠色飲食」、「綠色居家」及民間團體推動的環境議題。

此外環境部、地方環保機關及環境教育設施場所在4月地球日至6月世界環境日串連成「環境月」，期間將持續辦理相關地球日及世界環境日的活動，有興趣民眾可關注「環境部臉書粉絲專頁」，響應減塑行動。