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文化部「庄頭劇場」首演嘉義登場 紙風車推唐吉軻德

中央社／ 嘉義縣21日電

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場、藝日限定」，首場巡演於27日在嘉義縣大林體育運動公園登場，有多場表演、街頭藝人及市集，當晚由紙風車劇團帶來唐吉軻德冒險故事。

嘉義縣政府文化觀光局今天發布新聞稿表示，27日活動從下午2時開始，當天晚上7時將由紙風車劇團演出「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」，讓親子欣賞唐吉軻德在天空與飛天龍對打的精彩畫面，將創造孩子美好回憶。

文觀局指出，27日下午在大林體育運動公園有6個團隊輪番演出，包含十鼓擊樂團帶來「台灣風情」；嘉義縣五洲勝義閣掌中劇團帶來「諸羅傳奇－媽祖虎爺降魔錄」；三缺一劇團以劇場美學轉化台灣地方故事，表演台灣西海岸漁村的故事「蚵仔夜行軍」台語繪本彈唱。

另外，看嘸舞蹈劇場帶來「水的三種變態」；嘉義響飛直笛合奏團運用直笛簡單和聲呈現「木笛庄腳情」；最後，由逐鹿表演藝術團帶來以鄒族傳說故事為背景的舞劇「解碼鄒傳說」，呈現鄒族早期生活面貌。

文觀局說明，當天也邀請台灣特技舞蹈協會規劃街頭藝人演出，現場也有創意市集，民眾可使用文化部推出的「文化幣」，當天參與的民眾可完成指定任務兌換限量紀念品。

劇場 嘉義 紙風車

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