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玉井39.7度、北寮39.6度 4測站刷新4月紀錄 氣象署曝高溫原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天各地高溫炎熱。本報資料照片
今天各地高溫炎熱。本報資料照片

根據中央氣象署觀測資料顯示，台南玉井今天中午12時26分出現39.7度高溫，台南市北寮39.6度緊追在後，高雄市內門38.7度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中南部內陸衝38度以上，熱到爆。刷新4月紀錄有嘉義36.8度、台中35.2度、古坑35.2度、麥寮32.1度。

中央氣象署預報員林定宜表示，因為西南風過山沉降會增溫，今天會是高溫的天氣型態，特別是東南部地區，今天可能有焚風發生。雲林以南地區可能會有36度以上高溫發生機率，特別是靠近河谷、近山區的地方，機率比較高一些。

林定宜表示，今天普遍高溫，西半部、東南部地區33至35度，東北部、東部地區30至31度，澎金馬26至30度高溫。

台南 高溫

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