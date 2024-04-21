聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉井39.7度、北寮39.6度 4測站刷新4月紀錄 氣象署曝高溫原因
根據中央氣象署觀測資料顯示，台南玉井今天中午12時26分出現39.7度高溫，台南市北寮39.6度緊追在後，高雄市內門38.7度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中南部內陸衝38度以上，熱到爆。刷新4月紀錄有嘉義36.8度、台中35.2度、古坑35.2度、麥寮32.1度。
中央氣象署預報員林定宜表示，因為西南風過山沉降會增溫，今天會是高溫的天氣型態，特別是東南部地區，今天可能有焚風發生。雲林以南地區可能會有36度以上高溫發生機率，特別是靠近河谷、近山區的地方，機率比較高一些。
林定宜表示，今天普遍高溫，西半部、東南部地區33至35度，東北部、東部地區30至31度，澎金馬26至30度高溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言