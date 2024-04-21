快訊

被自己長裙絆倒！陸女印尼火山網紅景點打卡墜崖身亡

影／16人中彈！ 美百人派對傳槍響 2男子當場身亡

天氣悶熱手腳容易起奇癢無比小水泡？一圖看懂這樣吃遠離濕疹

花蓮海域規模5.6地震 4月3日地震應力轉移觸發

中央社／ 台北21日電
今天上午10時40分，在花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里。圖／國家災害防救科技中心提供
今天上午10時40分，在花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里。圖／國家災害防救科技中心提供

花蓮海域今天上午發生規模5.6地震，最大震度4級。氣象署表示，這次震央與0403花蓮地震後餘震發生的位置略有不同，在花蓮偏南部，推測是0403花蓮地震主震發生後，產生應力轉移作用而觸發。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午10時40分發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里，震央位於花蓮縣政府南方55.9公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣、台東縣、南投縣、彰化縣4級。

氣象署地震測報中心技正江準熙今天在地震記者會中表示，幾乎全台都有感受到這起地震；台北盆地有放大效應，加上很多高樓層，讓震度感受比較大。

江準熙提到，0403花蓮地震震央是在花蓮約中部近海處，而之前大多餘震都是花蓮偏中部以北；今天地震廣義來說是屬於0403地震的餘震，但從斷層角度來看不算是，而是0403花蓮地震主震發生後，產生應力轉移作用而觸發。

江準熙進一步說明，0403花蓮地震目前判斷是由於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓後產生的逆斷層地震，後續將有研討會進一步討論；而今天這起地震的實際震源仍需後續進一步分析確定。

江準熙提到，今天這起地震附近本身也是地震好發地區，如2022年9月17、18日的台東關山地震也屬於這一帶。

江準熙提醒，接下來要注意未來一週降雨情形，山區可能有土石鬆動情況。

地震 氣象署 花蓮

延伸閱讀

花蓮強震募款11.3億元 日本超商政黨也發動捐款

地牛翻身震央花蓮、高雄2級 網友：搖晃時以為血糖低

連2震！ 上午11時7分花蓮縣近海規模4.6地震 最大震度3級

全台有感3縣市國家級警報響！ 上午10時40分花蓮外海規模5.6地震 最大震度4級

相關新聞

地震、降雨路再斷 中橫公路今難通行 明傍晚搶通

0403花蓮大地震造成中橫公路多處坍崩，今天早上7時許，台8線174.1公里流芳橋路段大規模坍方、道路中斷。公路局太魯閣...

今年2大關鍵恐致腸病毒爆發 這年齡層重症風險高

衛福部疾管署預警，4月底會進入腸病毒疫情流行期，當中又以71型最令人擔憂。醫師提醒，腸病毒71型容易併發腦炎、心肺衰竭、...

台南玉井39.7度極端高溫 鄭明典：台中以南看見夏季的溫度色階

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出今天中午的溫度分布圖，中南部呈現出高溫的深紅色。他表示，台中以南看見夏季的溫度色階。

桃園5天停電8次 台電：無法預知是否再停電、持續做好設備維護

近日桃園停電事件頻傳，5天8度停電，影響近3萬戶。台電二區處今天表示，檢視近期停電原因包括地下電纜故障、架空高壓線路斷線...

地牛翻身震央花蓮、高雄2級 網友：搖晃時以為血糖低

地牛翻身！中央氣象署今天上午發布地震訊息，花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，上午10時40分許發生芮氏規模5...

東部地震台中三級 中捷降速、車巡後11點前恢復運轉

今天10點41分左右，台灣東部海域發生有感地震，台中約有10秒的搖晃感。台中捷運公司地震監測系統顯示震度3級，10點54...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。