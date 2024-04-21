等不到現任環境部長來訪 謝國樑想拜會新任部長談四接

環境部長彭啟明五月廿日接任環境部長，基隆市長謝國樑今天說，希望有機會去拜訪彭，討論「四接」跟基隆環境保護相關議題。彭啟明是氣象專家，對地球暖化、節能減碳應有深刻的想法。

台電規畫在基隆外木山海岸、基隆港外海域填海造地，興建第四液化天然氣接收站，提供台北南港、新北汐止和基隆用電。多個環保團體組成「守護外木山行動小組」，發起地方公投，並通過市府審查，但行政院認定違背憲法及中央法規，去年4月21日發函撤銷基市府審查決定，四接公投案形同胎死腹中。

準行政院長卓榮泰19日公布第4波新內閣名單，環境部長由禮稱為「氣象達人」的天氣風險公司總經理彭啟明出任，外界評為亮點或大黑馬。

謝國樑今早出席「曼工出細活 美化我港都」清掃活動時說，現任環境部長薛富盛去年8月上任時，曾經說要來基隆拜會，討論四接相關議題，可是後來從來沒有拜訪過。

謝國樑表示，新任環境部長彭啟明上任後，希望有機會的話能去拜訪他，討論跟四接、跟基隆的環境保護等相關議題進行討論。彭啟明是氣象方面的專家，對於地球暖化、需要節能減碳有深刻的想法，期待未來拜訪彭的過程中，能夠討論一些對基隆有幫助的政策。