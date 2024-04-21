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今規模5.6地震花東國家級警報 氣象署：0403花蓮大地震應力轉移觸發

考量落石量體彈跳距離 蘇花安和平-和中加大跨徑

中央社／ 台北21日電
蘇花公路在3日花蓮強震受損路段，將透過規劃中的蘇花安以長隧道及高架橋提升安全；其中和平-和中路段，公路局考量落石量體及彈跳距離，採加大跨徑及減少落墩通過易落石區。圖為蘇花公路下清水橋搶修情形／公路局提供
蘇花公路在3日花蓮強震受損路段，將透過規劃中的蘇花安以長隧道及高架橋提升安全；其中和平-和中路段，公路局考量落石量體及彈跳距離，採加大跨徑及減少落墩通過易落石區。圖為蘇花公路下清水橋搶修情形／公路局提供

蘇花公路在3日花蓮強震受損路段，將透過規劃中的蘇花安以長隧道及高架橋提升安全；其中和平-和中路段，公路局考量落石量體及彈跳距離，採加大跨徑及減少落墩通過易落石區。

根據公路局向交通部提出的蘇花安計畫與0403震災分析檢討，4月3日強震造成台9線未納蘇花改路段的災情，東澳至南澳是零星落石；和平至和中路段除落石外，和平溪橋還發生變位，造成伸縮縫隆起；和仁至崇德則是落石及崇德車站西側大規模坍方、下清水橋落橋阻斷。

公路局指出，各災損路段已規劃採長隧道、高架橋等結構形式迴避，包括崇德路段以外環道橋梁迴避崇德車站西側大規模坍方。

公路局另考量和平至和中路段落石量體及彈跳距離，後續將採加大跨徑及減少落墩方式通過易落石區，並搭配防撞鋼板包覆墩柱確保安全，並參採這次工址震度及地表最大加速度，強化橋梁的耐震能力。

交通部推動「台9線蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安計畫），辦理台9線東澳-南澳、和平-和中及和仁-崇德路段改善，目前已進入環評作業，公路局正依環評專案小組審議意見修正補充中，預計4月底前再報環境部，以民國121年完工為目標。

花蓮強震 落石 蘇花安

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