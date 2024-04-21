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今規模5.6地震花東國家級警報 氣象署：0403花蓮大地震應力轉移觸發

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花蓮外海規模5.6地震全台有感 台鐵、高鐵正常營運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，今天上午10時40分發生規模5.6地震。示意圖／本報資料照片
中央氣象署表示，今天上午10時40分發生規模5.6地震。示意圖／本報資料照片

中央氣象署發布第211號顯著有感地震報告，今天上午10時40分，在花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，各地最大震度4級，全台有感，氣象署針對花蓮縣、南投縣、台東縣發布災防告警訊息。

台鐵公司表示，感測震度須達4級列車才會啟動慢速行駛，今早震度台鐵沿線最高均未達4級，往返花東列車也一切正常，目前正常運駛；高鐵表示，今早地震並未影響列車行駛，目前正常營運。

根據氣象署統計，4月3日花蓮地震發生至今天上午7時，主震加上餘震已有921起地震。

公路方面，公路局表示，經初步比對公路局轄管道路於震度4級以上路線巡查中，轄區道路暫無災情，但呼籲民眾，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊。

另外，核安會表示，今早規模5.6地震，均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠均正常運作，核安會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠安全。

地震 花蓮

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