聽新聞
test
0:00 / 0:00
連2震！ 上午11時7分花蓮縣近海規模4.6地震 最大震度3級
連續2起顯著有感地震。上午10時40分，在花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里。稍早中央氣象署發布第212號顯著有感地震報告，今天上午11時7分，在花蓮縣政府北北東方23.3公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.6地震，地震深度24.8公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、宜蘭縣地區最大震度3級、台中市最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。
根據氣象署統計，4月3日花蓮地震發生至今天上午7時，主震加上餘震已有921起地震。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言