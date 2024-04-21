今晴朗炎熱 未來1周2道鋒面接力影響台灣 慎防劇烈雨勢雷擊

把握今天好天氣。中央氣象署表示，今天各地仍為多雲到晴的天氣，僅午後山區及宜蘭地區有零星降雨的機會。

溫度部分，今天各地高溫可達30到35度，雲林以南近山區及台東有局部36度以上高溫發生的機率，台東地區有焚風發生的機會，外出請注意防曬並多補充水分。

西南風增強，桃園至苗栗、台東沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風，前往海邊活動特別留意。

金、馬地區的天氣容易受到鋒面影響，偶爾會有短暫陣雨或雷雨出現，而沒有下雨的時候可能有低雲或霧使能見度不佳，交通往返留意航班資訊。

未來1周預計有兩道鋒面陸續影響台灣，天氣不穩定，氣象署表示，當對流發展旺盛容易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，外出留意天氣變化、注意安全，並留意氣象署發布的即時訊息及特報。

明天鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，午後降雨也擴大，中部以北、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

周二鋒面影響，周三鋒面通過，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，而由於雲多下雨，各地高溫也略微下降。

周四另一鋒面接近，周五、周六鋒面影響，各地降雨機率仍高，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

明天、周二鋒面南下的過程中，台灣附近風場仍盛行西南風，東南部地區需留意有焚風發生的機率。

28日、29日鋒面在台灣附近，各地仍有短暫陣雨或局部雷雨；30日東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

此外，氣象署表示，由於近期餘震仍頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。