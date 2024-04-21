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明迎鋒面 強降雨恐下到周末
中央氣象署表示，今天各地多雲到晴，高溫比昨天更加明顯，尤其雲林以南近山區、台東大武有卅六度以上機率。明下半天起鋒面接近，容易有對流雲系發展移入陸地，產生短延時強降雨等劇烈天氣，預計至少一路影響到周六。
氣象署預報員葉致均表示，華南地區現有厚實對流雲系發展中，雖不會對台灣影響，但金馬沿海今要留意可能有局部短暫陣雨或雷雨。
葉致均表示，這兩天各地普遍高溫，今天高溫更加明顯，各地高溫都有卅至卅四度，午後宜蘭及各地山區要留意局部短暫降雨。
葉致均表示，明天隨著鋒面接近，午後變天，中部以北、宜蘭、花蓮山區有短暫陣雨或雷雨。周二、周三天氣不穩定，緊接周四到周六又有第二波鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨。
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