迎地球日 Uber Eats推永續外送新行動 foodpanda訂環境友善店家滿額7.9折

繼與Gogoro跨界合作宣布推出「綠色永續外送方案」之後，Uber Eats再宣布與循環經濟顧問公司REnato lab結盟，攜手制定符合國際與在地通用環保規範，以及在地商家合作夥伴需求的「Uber Eats永續包材指引」，持續推進Uber Eats於2040年於全球營運市場達到零排放運具使用率，並於2030年實現全面使用環保包材的目標。

Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan表示：「Uber Eats在全球營運市場中以促進電動機車外送、淘汰一次性塑膠包材、推動環保包材3大重點策略為環境永續帶來正效益。」這次攜手REnato lab合作推出「Uber Eats永續包材指引」，雙方將根據全球環保包材趨勢、台灣法規及在地的使用情境，共同制定出符合國際標準的永續包材指引，並且預計於6月下旬推出，展開向平台商家合作夥伴宣導，研擬逐步轉型的中長期工作。

foodpanda也持續關注環保議題，除了推行「環境友善店家」、深耕「低碳騎士」的電動機車推廣計畫，去年更啟動「零剩食計畫」，foodpanda自2020年至2023年連續4年與環保團體RE-THINK重新思考環境教育協會合作，透過問卷持續追蹤台灣消費者、外送使用者的環保意識及態度，並從中分析出5大環保外送趨勢，顯示多數消費者具有環保意識，但仍須擴大使用場景鼓勵消費者減少一次性商品使用。