迎地球日 Uber Eats推永續外送新行動 foodpanda訂環境友善店家滿額7.9折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan（左）與循環經濟顧問公司 REnato lab執行長歐陽藹寧合影，合力為台灣在地商家推出「永續包材指引」，共推永續外送。圖／Uber Eats提供
Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan（左）與循環經濟顧問公司 REnato lab執行長歐陽藹寧合影，合力為台灣在地商家推出「永續包材指引」，共推永續外送。圖／Uber Eats提供

繼與Gogoro跨界合作宣布推出「綠色永續外送方案」之後，Uber Eats再宣布與循環經濟顧問公司REnato lab結盟，攜手制定符合國際與在地通用環保規範，以及在地商家合作夥伴需求的「Uber Eats永續包材指引」，持續推進Uber Eats於2040年於全球營運市場達到零排放運具使用率，並於2030年實現全面使用環保包材的目標。

Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan表示：「Uber Eats在全球營運市場中以促進電動機車外送、淘汰一次性塑膠包材、推動環保包材3大重點策略為環境永續帶來正效益。」這次攜手REnato lab合作推出「Uber Eats永續包材指引」，雙方將根據全球環保包材趨勢、台灣法規及在地的使用情境，共同制定出符合國際標準的永續包材指引，並且預計於6月下旬推出，展開向平台商家合作夥伴宣導，研擬逐步轉型的中長期工作。

foodpanda也持續關注環保議題，除了推行「環境友善店家」、深耕「低碳騎士」的電動機車推廣計畫，去年更啟動「零剩食計畫」，foodpanda自2020年至2023年連續4年與環保團體RE-THINK重新思考環境教育協會合作，透過問卷持續追蹤台灣消費者、外送使用者的環保意識及態度，並從中分析出5大環保外送趨勢，顯示多數消費者具有環保意識，但仍須擴大使用場景鼓勵消費者減少一次性商品使用。

為響應世界地球日，foodpanda將推出一日限定優惠，訂購「環境友善店家、循環容器外送店家」滿299元輸入優惠碼「你多慧環保」，即可享7.9折；也同步推出「綠能電車季」，集結8家電車品牌提供專屬購車優惠，即日起至7月31日，指定車款最高現折16,000 元，外送夥伴購車還能再享綠能里程獎金，單單加碼20元，社群分享再抽30,000元購車金，藉此鼓勵夥伴優先選擇電動機車，加速朝外送運具電動化目標邁進。

Uber Eats與Gogoro合作「綠色永續外送方案」推出，目標於2025年底倍增零碳外送行程至近40%。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與Gogoro合作「綠色永續外送方案」推出，目標於2025年底倍增零碳外送行程至近40%。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市採用通過PEFC森林驗證認可計畫標章的環保紙袋外送，並且於App設定不主動提供一次性餐具。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市採用通過PEFC森林驗證認可計畫標章的環保紙袋外送，並且於App設定不主動提供一次性餐具。圖／Uber Eats提供
foodpanda超前佈署，2020年起即與「好盒器」聯手「循環容器外送」計畫，目前已累績送出超過15,000個循環杯。圖／foodpanda提供
foodpanda超前佈署，2020年起即與「好盒器」聯手「循環容器外送」計畫，目前已累績送出超過15,000個循環杯。圖／foodpanda提供
foodpanda分享5大環保趨勢，進一步將使用者觀察轉化為實際的永續行動，從而打造一個更環保、且負責任的外送服務生態系統。圖／foodpanda提供
foodpanda分享5大環保趨勢，進一步將使用者觀察轉化為實際的永續行動，從而打造一個更環保、且負責任的外送服務生態系統。圖／foodpanda提供
foodpanda今年推出「綠能電車季」活動，即日起至7月31日，集結各大智慧電車等8大電動車品牌，推出各項專屬購車優惠。圖／foodpanda提供
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