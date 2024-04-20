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信誼幼兒文學獎「兒童文學」首獎誕生讀者教師皆成贏家

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
信誼基金會董事長張杏如（左）、共同創辦人何壽川（右）一同與《媽媽樹》得獎作者陳俐穎合影、並頒發二十萬首獎獎金。記者李政龍／攝影
信誼基金會董事長張杏如（左）、共同創辦人何壽川（右）一同與《媽媽樹》得獎作者陳俐穎合影、並頒發二十萬首獎獎金。記者李政龍／攝影

由信誼基金會主辦之第36屆「信誼文學獎」今年擴大舉辦，在原有「幼兒圖畫書」外再新增「兒童文學」類別。今日頒獎典禮上，「幼兒圖畫書」最終評選出《米糕甜蜜蜜》、《小蜘蛛織呀織》與《在詩的季節裡牽你的手》三部佳作，首度新增的「兒童文學」則有《沙塵暴裡要回家》獲得佳作，以及《媽媽樹》獲首獎，為本地幼兒文學創作掀開新頁，亦讓創作老師、讀者皆成贏家。

成立於1971年的信誼基金會，是於1987年舉辦首屆信誼文學獎，36屆共頒出170個獎項、出版100本得獎圖畫書，並有33本授出國際版權，2023年再獲文化部頒予文馨獎之「特別獎－人才培育獎」、成績斐然。信誼基金會董事長張杏如致詞時並表示謝謝所有的創作者，也感嘆一本書要送到孩子的手上要走很長的路，從編輯、生管、活動推廣、行銷，歷程曲曲折折。張杏如並感性感謝身旁另一半、永豐餘集團創辦人，也是信誼基金會共同創辦人何壽川，謝謝他的支持，並期許「信誼文學獎」是一個兒童文學界的聚會，也謝謝大家每年的相聚。

第36屆的「信誼文學獎」共收到「兒童文學」與「幼兒圖畫書」兩個類別的270件參賽作品，最終美術老師江明恭的《米糕甜蜜蜜》、兒童繪畫老師張雅鈴的《小蜘蛛織呀織》，以及幼教老師辜筱茜的《在詩的季節裡牽你的手》皆獲「幼兒圖畫書」組佳作；其中《米糕甜蜜蜜》帶有對客庄婚禮習俗文化的介紹，也像父親教師給女兒的一篇真情備忘，此外辜筱茜則始終都將繪本視為情感表達的形式，並在創作中藏入四季外的第五個季節「長夏」，帶來想像空間。

「兒童文學組」則有旅遊作家蔡適任的《沙塵暴裡要回家》榮獲佳作，主角小男孩原型正是作者先生曾在沙塵暴中迷路的經歷為靈感，以及澎湖離島小學代理教師陳俐穎奇趣的《媽媽樹》則獲首獎；評審賞析其作品以樹為母親、帶有庇護意念，故事除貼近孩子心理，陳俐穎致詞時表示創作靈感來自某天閃過一奇想畫面：樹上果實長滿媽媽的臉，魔幻的故事則嘗試告訴孩子：他人的善意並非理所當然，要學會感恩，也成為了今年喜獲20萬獎金的首獎之選。

如欲了解更多？亦可參考信誼幼兒文學獎臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/hsinyiaward 。

幼兒圖畫書組佳作《小蜘蛛織呀織》、出自兒童繪畫老師張雅鈴之手。圖／信誼基金會提供
幼兒圖畫書組佳作《小蜘蛛織呀織》、出自兒童繪畫老師張雅鈴之手。圖／信誼基金會提供
信誼基金會董事長張杏如期許「信誼文學獎」是兒童文學界的聚會，也謝謝大家每年的相聚。記者李政龍／攝影
信誼基金會董事長張杏如期許「信誼文學獎」是兒童文學界的聚會，也謝謝大家每年的相聚。記者李政龍／攝影
信誼基金會董事長張杏如。記者李政龍／攝影
信誼基金會董事長張杏如。記者李政龍／攝影
兒童文學組首獎《媽媽樹》作品節錄，奇幻故事內實帶有感恩、內省的教育性。圖／信誼基金會提供
兒童文學組首獎《媽媽樹》作品節錄，奇幻故事內實帶有感恩、內省的教育性。圖／信誼基金會提供
頒獎結束後，全數得獎者、評審與信誼基金會董事長、共同創辦人一同合影。記者李政龍／攝影
頒獎結束後，全數得獎者、評審與信誼基金會董事長、共同創辦人一同合影。記者李政龍／攝影
幼兒圖畫書組佳作《米糕甜蜜蜜》，以小女孩的視角帶人認識客庄婚嫁習俗中的「新娘米糕」。圖／信誼基金會提供
幼兒圖畫書組佳作《米糕甜蜜蜜》，以小女孩的視角帶人認識客庄婚嫁習俗中的「新娘米糕」。圖／信誼基金會提供

代理教師 沙塵暴

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