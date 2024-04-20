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農業部推寵物用品選購指南 提供飼主選物知識

中央社／ 台北20日電

寵物市場大而廣，許多飼主要替寵物選購日常用品時常不知所措，農業部今天宣布推出「寵物用品選購指南」，集結寵物用品規範及專家意見，提供飼主選購及使用寵物用品建議。

毛小孩進入家庭成為一分子後，飼主總希望替自己的寵物選購日常生活用品或是安全防護用品等，盼讓照顧毛小孩可以更方便，但琳瑯滿目的市售寵物商品卻總讓飼主眼花撩亂、不知該從何選起。

為了讓飼主可以挑選符合寵物需求的商品，農業部今天發布新聞稿宣布推出「寵物用品選購指南」，聚焦於國內在養數量較高的狗、貓，集結國際寵物用品規範原則與專家學者意見，提供飼主或消費者選購及使用寵物用品建議。

農業部動物保護司副司長陳中興告訴中央社記者，寵物商業行為蓬勃發展，市面上有許多的寵物商品，但常常有飼主反應不知如何選擇會比較不會安全疑慮，因此花了一些時間針對比較常用的寵物品用提供指南，盼提供消費者正確選購知識。

農業部說，指南先由基本認識入門，提供犬、貓基本習性及飼養所需用品分類，使飼主對用品用途有基本認識，再就材質、結構、使用原則、注意事項，提供具體的挑選建議，例如為有扯繩習慣的小型犬應挑選合身的胸背帶，而不使用項圈，避免造成其頸脖傷害。

另外，也建議飼主應了解寵物的個性和習性，如犬隻需要玩具來滿足其運動需求，而貓隻則偏好具有隱蔽的籠舍，藉此強化動物福利。

農業部提醒，為確保寵物用品使用安全，飼主選購前應詳細閱讀寵物用品或玩具適用年限、注意事項、主要成分或材質、使用方法等標示內容、警語，並依商品說明書建議正確使用，定期檢查與清潔，隨時留意寵物使用狀況，避免寵物誤食零件或項圈過緊等造成寵物不適的情形發生。

農業部說，此指南已發布於農業部動物保護資訊網（首頁/我想了解專區/同伴動物/寵物用品選購指南），歡迎民眾多多下載運用。

寵物 毛小孩 農業部

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