時隔9年 機場服務費擬調漲…桃機：評估檢討中
9年未調漲的桃園機場服務費將評估調漲，桃園機場公司說，持續對機場相關收費滾動檢討，目前仍在評估檢討中，尚無具體方案。
民眾搭機出國旅遊，會收取每人新台幣500元的機場服務費，至今已經9年沒有調漲。由於第三航廈等建設的興建費用龐大，桃園機場公司財務吃緊，因此啟動機場服務費等費用的收費檢討。
桃園機場公司表示，桃園國際機場第三航廈、第三跑道等重大建設持續進行中，建設資金需求龎大基於財務永續經營考量，除請求行政院同意增資外，亦綜合整體營運及財務情形審慎評估，持續對機場相關收費滾動檢討，目前仍在評估檢討中，尚無具體方案。
根據統計，去年桃園機場旅運量為3535萬人次，機場服務費收入約為72億（觀光發展基金36億，機場公司36億）；112年3月起開始向轉機過境設施使用費，約9.3億實際收費人數約186.7萬人次。（編輯：陳政偉）
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