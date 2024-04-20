渡海父親與「四郎探母」 袁廣鳴反思家的意義

「千拜萬拜，贖不過兒的罪來……。」台詞出自知名京劇「四郎探母」，藝術家袁廣鳴曾陪著1949年渡海來台的父親賞戲，父親深受觸動模樣讓他反思起家、家鄉的意義，奠定他的許多作品起源。

袁廣鳴在1965年出生於台北，1997年取得德國國立卡斯魯造形藝術學院媒體藝術學系碩士，並以影像藝術成為崛起於台灣90年代的新媒體藝術家。今年袁廣鳴代表台灣參展第60屆威尼斯美術雙年展，以「日常戰爭」展名直面存在於生活中的衝突。

「日常戰爭」源自他在2018年發展錄像作品「日常演習」後寫下的作品計畫，「日常演習」以台灣人習以為常的萬安演習為背景，藉由軍事演習意義對比日常，探問安定中的不安或是已經被人們習慣的危機。

袁廣鳴接受中央社記者專訪表示，他有許多思考來自於他的父親，基於父親所經歷的時代悲劇，讓他會漸漸思考起「不安的明日」或是「家」的創作主題。他的父親當年18歲就來到台灣，但卻在40年後才能回到中國探望家人，但回去後才發現全家只剩姊姊還在世，「他（父親）去過後就再也不想回去了。」

袁廣鳴說，當時陪父親返鄉後，促使他反思究竟「家」的意義對他父親而言代表什麼，父親曾要他陪伴去國軍文藝活動中心看京劇，演到「四郎探母」四郎回老家向母親懺悔的橋段時，「我看我爸整個就崩潰了，然後轉身發現，哇，全部與他同輩的觀眾都哭成一團，真的很震撼，我那時才意識到這真是時代悲劇。」

離家同時失去了家，袁廣鳴觀察，如父親這樣漂浮而失根的狀態，其實如台灣縮影，台灣本身是島嶼，當年又處於冷戰下未被解凍狀態，就會形成邊緣中的邊緣，令人們覺得理想的地方一定是在他方，因此對「家」便會產生遺忘。

「我不會去找政治議題性的作品，但如果它來找我，我不得不去面對這樣去做。」袁廣鳴說，他從父親身上產生許多靈感，並不定義自己是政治性藝術家，「我的作品都是個人而一般的日常生活經驗。」