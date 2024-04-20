台中蘇丹紅古月粉 北市衛局今公布進口商原料檢驗結果

蘇丹紅事件風波不斷，台中市業者綠吔實業「古月粉」檢出蘇丹4號，原料黑胡椒粒來源包含北市天崧企業，北市衛生局今表示，經查自越南進口，已要求業者自主送驗原料、提供下游業者資料預防性下架，另抽樣黑胡椒粒檢驗蘇丹色素，結果未檢出，已函請台中市食安處釐清產品製程。

北市衛生局指出，台中市食品藥物安全處4月13日發布綠吔實業有限公司製造「古月粉」檢出蘇丹四號，查原料黑胡椒粒來源分別由台北市「天崧企業有限公司」、新北市「綠風實業有限公司」報關進口。

北市衛生局獲報後，查天崧企業的黑胡椒原料（有效日期：114年11月10日）自越南進口，立即要求業者針對其報關進口的黑胡椒粒自主送驗、提供下游業者資料預防性下架，並協請倉儲所在地桃園市衛生局，食藥署協助抽樣該業者黑胡椒原料（有效日期：114年11月10日）檢驗蘇丹色素未檢出；已函請台中市釐清產品製程。

北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用著色劑，不得使用在食品中，食品業者應落實原料與製程的管理，避免觸法。呼籲民眾若有購買上述產品，請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。