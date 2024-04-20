快訊

彭啟明將接任環境部長！「這1舉動」讓媒體人驚呼：這就是人品

大直美麗新影城「疑豬排沒熟」害客上吐下瀉！北市衛生局稽查驚見多項缺失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中蘇丹紅古月粉 北市衛局今公布進口商原料檢驗結果

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台中市大肚區綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經抽檢、送驗，檢出蘇丹四號。圖／台中市食安處提供
台中市大肚區綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經抽檢、送驗，檢出蘇丹四號。圖／台中市食安處提供

蘇丹紅事件風波不斷，台中市業者綠吔實業「古月粉」檢出蘇丹4號，原料黑胡椒粒來源包含北市天崧企業，北市衛生局今表示，經查自越南進口，已要求業者自主送驗原料、提供下游業者資料預防性下架，另抽樣黑胡椒粒檢驗蘇丹色素，結果未檢出，已函請台中市食安處釐清產品製程。

北市衛生局指出，台中市食品藥物安全處4月13日發布綠吔實業有限公司製造「古月粉」檢出蘇丹四號，查原料黑胡椒粒來源分別由台北市「天崧企業有限公司」、新北市「綠風實業有限公司」報關進口。

北市衛生局獲報後，查天崧企業的黑胡椒原料（有效日期：114年11月10日）自越南進口，立即要求業者針對其報關進口的黑胡椒粒自主送驗、提供下游業者資料預防性下架，並協請倉儲所在地桃園市衛生局，食藥署協助抽樣該業者黑胡椒原料（有效日期：114年11月10日）檢驗蘇丹色素未檢出；已函請台中市釐清產品製程。

北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用著色劑，不得使用在食品中，食品業者應落實原料與製程的管理，避免觸法。呼籲民眾若有購買上述產品，請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。

台中市 蘇丹紅 衛生局 食安

延伸閱讀

北市科技執法申訴 議員曝數字：去年申訴成功撤銷10%

北市河堤外車禍「無法可管」？議員曝數字：5年破千件

龍年效應多逾2千新生 北市額滿國中22校創近5年新高

淡水河驚見死魚原因曝光 北市環局今撿超過500公斤

相關新聞

大直美麗新影城疑豬排沒熟害客上吐下瀉 北市衛局稽查驚見多缺失

台北美麗新大直皇家影城傳出食安疑慮，有民眾前天去看電影也點了不少餐點，結果打包回家發現，豬排根本沒熟，大嘆花了錢，身體遭...

今明爆熱恐飆36度高溫…下周2鋒面接力 強降雨估狂轟5天

周末兩天各地天氣穩定，中央氣象署預報員葉致均表示，高溫可達30至34度，南部近山區及台東更有36度以上高溫機率。下周一下...

小林製藥案台54人不適 食藥署：尚無法進行相關性認定

日本小林製藥紅麴案持續，國內共54人食用相關產品後，向衛福部食藥署通報非預期反應，食藥署昨天召開第2次「健康食品、特殊營...

投入2億元建設！178年歷史的台灣第一水庫「虎頭埤」 迎觀光大蛻變

有台灣第一水庫之稱虎頭埤風景區，已有178年歷史，是南瀛8景之一，上游因新化林場保安林地涵養水分，終年水源不斷，秀麗風光...

台鐵首季營收達標 每日載客量超過疫情前

台鐵今天指出，台鐵今年首季營收達到新台幣78.24億元，較去年同期增加6.1億元，成長率8.46%，每天載客量為66.2...

薛瑞元任內收尾法案 再生醫療雙法草案待政院拍板

再生醫療雙法草案一直被列為衛福部重要法案之一，衛福部長薛瑞元表示，草案昨天下午在行政院審查，會再做一些文字修正後，再送行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。