未來2周鋒面接力報到 氣象署：易有持續性降雨
中央氣象署發布今天至5月3日的天氣展望。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來兩周天氣較不穩定，受鋒面及華南雲雨帶影響，各地有短暫陣雨。整體氣溫偏高，受鋒面影響期間溫度略降。鋒面影響期間，易有持續性降雨。
氣象署表示，模式預測，未來第1周期初各地以多雲到晴，穩定天氣為主；隨後受鋒面通過及華南雲雨區接連影響，期中至第2周期末有較明顯降雨，西半部及東北部易有短暫陣雨或雷雨發生；受鋒面影響期間，溫度略降。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1~4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
氣象署表示，因春天天氣變化快速，且有較大的預報不確定性，隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言