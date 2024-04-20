未來2周鋒面接力報到 氣象署：易有持續性降雨

中央氣象署發布今天至5月3日的天氣展望。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來兩周天氣較不穩定，受鋒面及華南雲雨帶影響，各地有短暫陣雨。整體氣溫偏高，受鋒面影響期間溫度略降。鋒面影響期間，易有持續性降雨。

氣象署表示，模式預測，未來第1周期初各地以多雲到晴，穩定天氣為主；隨後受鋒面通過及華南雲雨區接連影響，期中至第2周期末有較明顯降雨，西半部及東北部易有短暫陣雨或雷雨發生；受鋒面影響期間，溫度略降。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1~4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署表示，因春天天氣變化快速，且有較大的預報不確定性，隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。