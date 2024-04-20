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愛肝達人站／「神外」壓力大，還是「神女」壓力大？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

一次聚會，聊工作壓力。

有神外（神經外科）醫師的老婆在場。

她發言了：「我那神外老公，太忙了，壓力也太大了，每天神出鬼沒，常常三更半夜，興致一來正要炒飯，突然電話一響，他就匆匆把褲子一穿，頭也不回就離家出門去了。」

每次開完刀，三不五時又要去加護病房探視，就怕病人開了刀醒不過來！

當場的社會局工作人員也發言了：「我看我們神女的工作壓力更大，」常常三更半夜接到電話就要出門應召，就要擠出笑臉討好顧客，賺出賣皮肉與靈魂，否則小費真的就是「小」費，收入就大打折扣了。

醫師娘：「醫師救人一命，勝過三級浮屠。」

社工：「神女娛人一夜，讓男性減壓又快樂，功德一件！」

「現在我家老公去外地看病救人，都要跟當局事先報備，否則會受處罰的！」

「不像神女到處接客也不用事先報備！」

「真是苛政猛於虎啊！」

說得也是，有人戲稱，政府管醫師比管妓女還嚴格。

為了防弊，有關單位做了一大堆規範，又不能即時修正，積習難改，造成民怨，也許是新政府上台之後必須面對的工作。

話說回來，人有生命才有七情六慾，反之有了生命，但生活如枯木，人生也沒有什麼意義，因此，職業無貴賤，救命者與讓人身心愉悅者都值得敬重。

然而，沒有了生命就沒有了一切，因此如何保有健康的身體是快樂的基本條件。

什麼時候會需要神外？需要腦神經外科醫師及時為你診治把命救回？需要把他從他老婆的溫柔鄉叫出來為你服務？

第一個原因大概是頭部外傷引起腦出血危及生命了。

腦袋雖有頭殼保護，但畢竟是血肉之軀，稍微撞擊也許還好，但用力過狂，腦部受傷出血或硬腦膜下出血，不緊急處理可能就會危及呼吸循環中心，命在旦夕。

或者高血壓不好好吃藥，腦血管破裂了，出血嚴重也需要腦外科醫師即時處置才能挽救生命。此外，腦部長了腫瘤，通常也要麻煩神外醫師在你太歲爺頭上動土，將腫瘤取出，才不會危及生命，但這種情形通常不會緊急開刀，應是事先排好，不會臨時讓醫師為難。

這幾年來，性觀念大幅開放，性工作者也逐漸為大眾所認同，從廣義來說這也是公平正義的一種。

換言之，讓人活得健康與讓人活得快樂，都一樣重要。

但基本人的生命要存在而且要健康的存在才有意義。古人說：「皮之不存，毛將附焉？」大概就是這個意思。

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