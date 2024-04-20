窮得只剩下房子【以房養老篇】／友善二房東 房東與弱勢的橋梁

蔡小姐除了現住的房子，名下還有一間台北市老公寓，是先生生前購入，隔間後出租給房客。兩年前先生病故，房子管理、與租客溝通的工作落在蔡小姐身上。但她年紀大了，管理公寓讓她力不從心，尤其有許多老房客從年輕租到老，也到了需要長照的年紀。

蔡小姐曾想過將房子收回售出，免於管理的困擾，但是又不忍：「這些老人再搬會去哪裡呢？只會愈住愈糟吧！」

後來蔡小姐找到崔媽媽基金會，希望加入「地表最友善二房東計畫」，這個計畫是崔媽媽在二○二二年啟動的方案。

崔媽媽長期的服務中，有一個是為弱勢者找房租屋，他們理解到房東不願意租房給弱勢者的原因，管理和收租都麻煩，很多房東寧願空著，也不願出租。崔媽媽希望透這個方案成為房東和弱勢房客的橋梁，向房東承租空間，整理成弱勢可負擔的房源，再轉租弱勢房客。計畫保障房東出租的房子完整管理、交租準時，甚至還負責修繕老舊房屋；另一方面，弱勢者能在不被歧視的狀況下，穩定租屋。

與目前地方政府包租代管、社宅計畫最大的不同是，這個計畫會引進社福與長照資源，讓弱勢租屋者安居，也讓房東知道弱勢者有社會資源協助，確保繳租不中斷、租約到期房屋可收回。

二房東的計畫負責人，崔媽媽社會發展處長張偉瑜表示，有愈來愈多充滿善意的房東，甚至有的房子屋況很好，在租屋市場能有很好的價錢，但房東願意空著房子等有緣的弱勢老人家。

計畫開辦兩年多，約有四十幾件主動聯繫，但真正可承租的案件不到卅件。「我們二房東在找屋，就跟弱勢者找屋一樣，條件很多。他願意來，我們不一定能承接。」張偉瑜舉例，兩百多坪要租一個月廿萬，價錢太高，服務對象承擔不起；或五樓沒電梯、頂樓加蓋，也得審慎評估。

高齡社會裡，許多房東也老了，管不動房子的房東，或許可以試試友善二房東。