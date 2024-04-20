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窮得只剩下房子【以房養老篇】／靠房養老 4模式活化資產

聯合報／ 記者張瀞文何醒邦／台北報導
台灣目前主要有以房養老、留房養老、共居養老、賣房養老等退休住房模式，可視個人經濟程度選擇。記者曾原信／攝影
台灣目前主要有以房養老、留房養老、共居養老、賣房養老等退休住房模式，可視個人經濟程度選擇。記者曾原信／攝影

許多人打拚一輩子，到退休時發現此生最大資產就是房子，但台灣現有的「以房養老」有諸多限制，無論是民眾申辦或是銀行承辦的意願都不高，如果不使用政府推的以房養老方案，我們的房子，還有哪些方式可以拿來安頓後半生？靠房子養老，勢必成為這一代退休族該思考的事。

台灣各年齡層擁房率 製表／張瀞文
台灣各年齡層擁房率 製表／張瀞文

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該不該買房養老

「如何用房子養老」是這一輩退休族的功課，而四、五十歲輩的煩惱卻是「要不要買房保障後半生？」

在為弱勢找房租屋的非營利組織「崔媽媽基金會」的辦公室裡，有很長一段時間「要不要買房？」成為社工們午間餐桌最熱話題，在這間辦公室，擁房比率遠低於全國同年齡平均。

這幾年，他們有人買了房，漂泊的心終於安定；有人在猶豫中房價又漲了，至今租屋；也有人用其他方式為自己的老後安居努力。進數位版看他們的故事。

許先生家住台北市蛋黃區，同社區同坪數日前交易金額約三千萬，他想起卅幾年前四百萬元購入的小宅，現在已變成千萬豪宅，價格高到連自己都買不起。沒其他投資的許先生曾想過，日後養老看病需要錢，好歹還有一間房，但細想不對，人生最大資產就是這間房，如果賣了要住哪呢？

房產是這一代六十五歲以上者「最大資產」，許多人不一定存了養老金，卻在年輕時打拚買一間房。根據主計總處的人口及住宅普查調查，二○二○年全台六十五歲以上擁有住宅者高達八十九％，擁宅比率是所有年齡層最高，其中多數人像許先生，雖有房子，卻只有一間，且現正住在其中。

房子可用哪些方式轉為資產，讓我們後半生既不會流離失所，又因為房子取得生活所需費用？

馨傳不動產執行長何世昌分析，台灣目前主要有幾種退休住房模式，包括以房養老、留房養老、共居養老、賣房養老等，可視個人經濟程度選擇。

高齡者在健康時期，應為自己規畫安居，並保障退休後生活資金所需的老後居住模式。本報資料照片
高齡者在健康時期，應為自己規畫安居，並保障退休後生活資金所需的老後居住模式。本報資料照片

以房養老 適合僅一棟房

各界較熟知的「以房養老」，就是將持有的房子抵押給銀行，在貸款期間內，銀行每月撥付養老金，保障退休後生活資金所需，例如價值兩千萬的房子申辦卅年，每月約領兩萬多至三萬多元；好處是房子雖抵押給銀行，仍能繼續住在家裡，不用轉換環境，適合僅有一棟房的銀髮族

留房養老 財產安養信託

「留房養老」則是安養信託的一種，主要對象是手上有兩間房的民眾，可到銀行申請信託帳戶，將財產交給銀行出租管理，定期定額領生活養老費；身為「包租公」的銀髮族，也可透過與銀行和包租代管業者的合作，來把關房客。

共居養老 青銀互助互惠

若手上只有一間房時，可試試「共居養老」，長輩將多餘空房出租給年輕人，或幾位志同道合好友，同住一個屋簷下，共同分攤生活費用，達到互助互惠，彼此照應的目的。

賣房養老 大宅換兩小宅

何世昌說，當人生資產只剩一間房時，又需要多一點的生活費用，「賣房養老」可能是較適合方式；因許多銀髮族的兒女各自成家後，也不需太大生活空間，像大宅換小宅、一大宅換兩小宅、市區換郊區等，將房屋出售，找坪數小或房價較低居所，出售後的價金所得，就用來當退休金，或可另多買一間小宅，用來收租。

「不動產不要真的不動，要活用。」何世昌說，如果不想賣房，也可從房子增貸出一筆資金，規畫投資理財，不過好地段的房子才會有好的退休金，若房子先天不良，不容易期待一個老後富裕的生活品質。對持有者來說，房子雖是自己的，但最後也會變成他人的，建議規畫時先與繼承人溝通，避免家人為房事傷感情。

房子 資產 銀髮族

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