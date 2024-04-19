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次世代基因定序檢測5月納健保 每年2萬癌患受惠

中央社／ 台北19日電

衛生福利部公告新增「次世代基因定序檢測」（NGS）自5月1日起納入健保給付，中央健康保險署預估每年約2萬多名癌症病人受惠，挹注約新台幣3億元，接軌癌症精準醫療趨勢。

治療癌症的新興標靶藥物或免疫療法，多須透過生物標記檢測尋找基因突變作為治療標的。健保署日前舉行藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，同意NGS檢測納入給付，考量各癌別檢測時機不同，健保公告支付規範依癌別訂有適應症及必要檢測基因，每人每癌別終生給付1次。

攸關癌症精準治療的次世代基因定序檢測，19種癌納入健保給付。

健保署今天透過新聞稿說明，實體腫瘤部分，共有14大類癌別可透過單基因檢測或NGS協助挑選合適的標靶藥物，因檢測方法、基因位點多寡及病人需求等差異，採取健保定額給付、民眾自付差額方式。

NGS涵蓋的實體腫瘤，包含小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜癌、攝護腺癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胰臟癌、肝內膽管癌、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌等。健保署表示，大腸直腸癌、泌尿道上皮癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤及胃癌，專家會議共識採單基因檢測。

血液腫瘤部分，健保署表示，基因檢測結果有助規劃是否適合骨髓移植等後續治療計畫，NGS納入給付急性骨髓性白血病、高風險骨髓分化不良症狀群、急性淋巴芽細胞白血病等3癌；B細胞淋巴癌及T或NK細胞血癌與淋巴癌則規劃採單基因檢測，相關醫學會已提出申請。

健保署說明3種定額給付，分別為BRCA基因檢測支付1萬點、小於等於100個基因的小套組支付2萬點，以及大於100個基因的大套組支付3萬點。限「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」申報，必須為衛福部核定的實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構。

健保署 基因 癌症

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