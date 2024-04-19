雙北不同調！YouBike2.0E騎人行道 議員曝「新北罰、北市不罰」

雙北YouBike 2.0E電輔車將在今年11月上路，議員柳采葳下午在市議會質詢指出，因最高時速可達25公里，未來新北市禁騎人行道或人車共道的自行車道，台北市卻可行駛，限速相同，但路權範圍竟不同，希望雙北市能統一規定，避免民眾騎在台北合法，騎到新北卻不小心違法挨罰。蔣萬安下午受訪指出，這個部分要跨縣市溝通。

柳采葳說，經她實際測試YouBike 2.0E，從0公里加速到25公里，只要短短15秒，若騎在人車共道的行人道上，恐怕會威脅行人安全，未來新北市禁止騎在人行道、人車共道，違者依道路交通管理處罰條例處罰300元至1200元；台北市則規定可行駛在設置有「人車共道標誌牌面之人行道」及「自行車專用道」，桃園市暫未規範。

YouBike 2.0E六都只剩雙北還沒上路，電輔車要價新台幣6萬元，費率每半小時20元，2小時後就採每半小時40元。

北市今年將引進1000輛電輔車，115年會到4500輛，目前已經有有民眾從桃園騎來台北市。

柳采葳指出，據交通局統計，2023年電動自行車事故數228件，創近10年新高，而2023年微型電動二輪車駛事故數233件，只比電動輔助自行車多5件，可見電動輔助自行車也很危險。她呼籲台北、新北的交通局溝通協調，統一 YouBike2.0E上路規範或研擬更詳細的上路辦法。

台北市長蔣萬安下午出席松山區里長座談受訪指出，現在仍持續在跨縣市討論，特別是桃園已經上路，在整個管理規範上，都會持續溝通交換意見，這個部分本來就是要跨縣市溝通。