兒童新樂園美食街食安頻出包 議員憂寶林茶室案重演

北捷營運管理的兒童新樂園，今年第一季吸引逾54萬人次入園，議員今質詢踢爆，兒樂美食街食安頻出包，日前「蔬菜發黑事件」，園區巡查稱正常卻遭衛生局稽查結果打臉，她也點名衛生局拖延複查，憂寶林茶室案重演。北捷回應，已要求廠商5月15日前提出整體改善計畫；衛生局表示，不會事先告知複查時間，昨天複查確實已改善。

台北市議會今天下午交通部門質詢，林延鳳直指兒童新樂園美食街出現食安危機，食物品質負評近5年灌爆Google商家評論，最低僅1顆星，如扁食有蟲、飯沒熟、餐墊紙發霉、麵有消毒水味、湯餿掉、雞腿都是血水、餐點難吃到嚇人等語，北捷5年來針對投訴衛生缺失僅開罰4次、各3千元。

林延鳳更提及，美食街「呀咪食堂」日前蔬菜發黑事件，兒樂4月12日稱廠商每周自主檢查，經現場查核一切正常、已加強監督，卻被隔天稽查的衛生局打臉，發現廢棄蔬菜放在冰箱、容器不潔等5項衛生缺失。

林延鳳也點名衛生局，日前要求呀咪食堂4月16日限期改善，遲至昨天下午才前往稽查稱合格，但她團隊昨天到場直擊，卻發現多家廠商的廚房內凌亂、內場人員沒戴口罩等狀況，批衛生局稽查標準不夠嚴謹，根本沒有記住寶林案教訓，諷難道要有人食物中毒送醫，才要去複查？

台北捷運公司總經理黃清信回應，提供良好餐食是責任，承認還有改進空間，將派秘密客實際了解餐品，也強調重視旅客意見，如果做不好要改進，廠商服務品質有問題要加強輔導，若輔導未改善，將視情況處罰或解約。

黃清信說，針對缺失檢討，會建立三級管控機制，除了業者自主管理，業務單位和公司公安部門也會分別稽查，若輔導不聽的累犯，會要求停業，「我們場域不歡迎這樣水準的廠商。」

北捷補充，已要求廠商於5月15日前，限期提出整體改善計畫，包含美食街、環境衛生、製程品質、人員衛生、倉儲管理及餐點內容等，另已檢討自主管理制度，將建立評鑑機制精進改善服務品質。未來如發現任何違反食安規定，將視情節依契約規定從嚴辦理。