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端午連假估民眾出國 離島航線非尖峰時段空位仍多

中央社／ 台北19日電

交通部民航局空運組長謝金玫今天表示，端午連假為今年的最後一個連假，預估很多民眾規劃出國，因此今年端午節的離島航線非尖峰時段還有很多空位，民眾可多加利用。

端午節有3天連假，交通部民用航空局規劃6月7日到6月11日為航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1042架次，共9萬4713個座位數，4月15日起上午9時開放訂位。

民航局空運管理組長謝金玫今天說，往年連假的離島航班一公布就很快搶光，不過這次的端午連假是今年最後的一個連假，不少旅客都規劃出國行程，因此截至目前端午連假非尖峰時期的離島航線，仍有很多空位。

謝金玫指出，6月7日跟6月11日各航線都還很空，民眾可以多加利用，後續也將視旅客需求，請航空公司在運能許可下加開班機或放大機型。

民航局提醒，搭機當日請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。如因故無法搭乘原訂航班時，也務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局 航線 連假

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