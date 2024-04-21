小智齒大煩惱 拔智齒的六大問題一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「拔智齒問題」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的拔智齒問題排行。

你也曾經為了拔智齒而煩惱嗎？智齒常見萌發於十六至二十五歲，作為人類最晚發育的牙齒，其原本的功能是用於補充臼齒的缺牙，但智齒可能會因為生長不全、長錯方向，因而擠壓到其他牙齒，或有清潔不易等問題，成為不少人的口腔困擾，此次便針對「拔智齒問題」進行觀測，一起來看看網友都在討論哪些問題吧！

「不拔智齒」要注意口腔清潔！ 避免「怕痛」耽誤牙齒健康！

▲ 網友熱議TOP6拔智齒問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「拔智齒問題」的相關話題討論，可以發現「智齒一定要拔嗎？」最受到網友熱議，便有網友提到拔智齒雖沒有絕對的必要性，但只要智齒的生長角度、空間出現問題，難以清潔進而引發紅腫、疼痛時，便需要依照醫師建議拔除。

即有網友表示自己的智齒目前雖沒有什麼大問題，但「洗牙了好幾次，醫生認為現在不拔，老了還是得拔」，引來許多網友回覆「趁年輕拔一拔也好」、「如果不好清潔，也很容易讓前面的臼齒蛀掉」。

而「拔智齒會痛嗎？」也受到很多共鳴，便有準備拔智齒的網友訴苦說「拔智齒是不是需要勇氣阿，誰來告訴我不痛」，吸引眾多網友分享自身經驗，如「只有打麻藥那幾秒會痛」、「有麻醉的，開刀四十分鐘也沒感覺」，也有網友提醒「不拔智齒，到時候抽神經才痛」，提醒大家不能因為一時怕痛，而耽誤到醫生治療。

另外，智齒是否「需要定期回診」，也是很多網友心中共同的疑問。一名網友表示「恢復情形良好的話，不用太多次」，但有網友說到自己一次拔四顆智齒的經歷，提到「由於拔完智齒後影響到臉型、咬合，必須進行牙齒矯正，最後回診了好幾次」，表示是否需回診，會因為智齒數量、大小等情況而有所不同，還是要尋求專業醫生建議。

不少人都有關於要不要拔智齒的煩惱，但每個人的智齒生長情形百百種，尋找醫生詢問個人情形並多注意牙齒清潔，才不會使口腔健康受到威脅，希望大家打贏牙齒健康保衛戰，擁有一口好牙！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「拔智齒問題」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/06，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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