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兼顧美觀拯救婦科噩夢 無創海扶刀技術治療南桃園有了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢宏其婦幼醫院成立「全方位婦科微無創治療中心」，引進「AI人工智慧達文西手術系統」及「海扶刀治療設備」。圖／宏其婦幼醫院提供
桃園中壢宏其婦幼醫院成立「全方位婦科微無創治療中心」，引進「AI人工智慧達文西手術系統」及「海扶刀治療設備」。圖／宏其婦幼醫院提供

微創手術是趨勢，桃園中壢宏其婦幼醫院成立「全方位婦科微無創治療中心」，引進「AI人工智慧達文西手術系統」及「海扶刀治療設備」，海扶刀非侵入式的技術，不會切開皮膚或穿刺，因此沒有傷口、不流血、不會留疤，可提供想解決子宮肌瘤帶來的不適症狀，或是有生育計畫、希望保全子宮機能的女性，另一個治療選擇，為桃園暨林口長庚醫院後，第2家有提供這樣治療方式醫院。

桃園市副市長王明鉅今出席開幕儀式表示，宏其婦幼醫院是全台第一家專科醫院引進微創達文西機械手臂，協助外科及婦科醫師提升手術品質，無創海扶刀治療則是透過高頻超音波，讓患者免除開刀即能將腫瘤消融，2項高科技技術兼顧健康與美觀，為醫療科技的一大進展，今日特別感謝宏其婦幼醫院的努力，提供專業全面的醫療服務，守護全體市民的健康。

宏其婦幼醫院院長張紅淇說，很榮幸聘請無創海扶刀治療首屈一指的醫師郭信宏加入團隊，與宏其婦幼醫院多位優秀、年輕的醫師發揮職能，今年醫院設立多樣婦科治療重裝備，包括第四代達文西手術系統，及無創海扶刀治療。另外，微波消融手術及一站式的子宮鏡診療，皆可免麻醉解決問題所在，顯示宏其婦幼醫院對於照顧婦女健康不遺餘力。

王明鉅指出，市府也非常重視婦幼健康政策，今年克服諸多困難成立婦幼發展局，並推出婦幼福利政策，同時也鼓勵醫療院所投入實際醫療服務，共同讓桃園婦幼善好。

衛生局表示，宏其婦幼醫院近年來，全面升級腹腔鏡與子宮鏡設備與技術，內視鏡已成為現代外科手術的利器，目前在婦產科領域內，舉凡各種婦科疾病的手術治療，大多能藉由內視鏡手術來完成，而其治療結果也可媲美於傳統剖腹手術。

桃園中壢宏其婦幼醫院成立「全方位婦科微無創治療中心」，引進「AI人工智慧達文西手術系統」及「海扶刀治療設備」。圖／宏其婦幼醫院提供
桃園中壢宏其婦幼醫院成立「全方位婦科微無創治療中心」，引進「AI人工智慧達文西手術系統」及「海扶刀治療設備」。圖／宏其婦幼醫院提供
桃園中壢宏其婦幼醫院成立「全方位婦科微無創治療中心」，引進「AI人工智慧達文西手術系統」及「海扶刀治療設備」。圖／宏其婦幼醫院提供
桃園中壢宏其婦幼醫院成立「全方位婦科微無創治療中心」，引進「AI人工智慧達文西手術系統」及「海扶刀治療設備」。圖／宏其婦幼醫院提供

子宮肌瘤 微創手術 桃園

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