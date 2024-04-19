泡棉工廠大火釀空汙 毒物醫：產生神經毒「直接傷腦」

新北市淡水區一處泡棉工廠4月19日發生火災，廠內有大量易燃物質，包含甲苯、潤滑油和禁水性的化學物品，消防局獲報後搶救，新北市環保局也出動毒災隊，到場監測空氣品質。

泡棉工廠大火，冒出大量濃煙，周邊空氣品質受影響。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，泡棉燃燒會產生氰化氫、一氧化碳、氮氧化物等有毒氣體，民眾應緊閉門窗、開啟空氣清淨機，並減少外出，若要出門應戴上口罩，避免吸入髒空氣。

顏宗海說，泡棉燃燒後，會分解產生空氣汙染物，依不同泡棉種類甚至會產生毒性氣體，屬於神經毒性，傷害肺部、大腦。以甲苯為例，甲苯用於製造塗料、油漆稀釋劑，若吸入含有甲苯的空氣，會影響神經系統，導致疲憊、虛弱、記憶力降低、嘔吐等。

燃燒過程產生的懸浮微粒（PM 2.5），會誘發呼吸道疾病，濃度過高跟毒氣一樣危險。顏宗海提到，吸入懸浮微粒，呼吸系統首當其衝，讓氣喘、慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱COPD）等敏感族群加劇症狀；不良空氣品質還會引發身體發炎反應，造成腦部損害。

顏宗海提醒，民眾若出現胸悶、呼吸不順及氣喘，要立刻送醫，嚴重的狀況可能會呼吸困難缺氧，有生命危險。