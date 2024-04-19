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捐血贈餐券！台北凱達「兩人同行一人免費」送券200張
受少子化衝擊，24歲以下捐血人口大幅下滑，用血量卻因老齡化而年年增加。為使醫療用血運用無虞，台北凱達大飯店與台北捐血中心再度聯合舉辦慷「凱」捐血‧傳「達」希望活動，4月26日早上9點半到下午4點半、在台北萬華區西園路與大理街口，台北凱達大飯店提供捐血民眾一張「2人同行1人免費」之百宴自助餐券，限量200張。
台北凱達大飯店總經理吳淑真表示，為善盡企業社會責任，台北凱達大飯店自2017年開幕至今持續投入公益關懷，期望透過實際行動，結合企業資源積極推廣公益活動，共同創造美好社會價值。此次啟動4月26日的捐血活動，希望藉由台北凱達大飯店熱銷的百宴自助餐券優惠，吸引民眾挽袖做公益。
相關資訊可查官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw。
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