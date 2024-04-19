快訊

520前出招！陸認定台「聚碳酸酯」存在傾銷 20日起課徵反傾銷稅

稱遭以色列「滲透」而不是攻擊 伊朗高階官員：無計畫立即展開報復

音爆！高雄螺絲工廠外籍3人傷 油料靜電集塵箱意外爆炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐美、東南亞航線恢復快 我國客運量將恢復疫前8、9成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
民航局表示，今年整體夏季班表每周航班已達2597班，恢復至疫前88%，預估今年國際與兩岸定期航線客運量能恢復至疫情前8至9成。本報資料照
民航局表示，今年整體夏季班表每周航班已達2597班，恢復至疫前88%，預估今年國際與兩岸定期航線客運量能恢復至疫情前8至9成。本報資料照

疫後航空業穩定復甦，我國各機場今年夏季班表航班量都比去年明顯增加，交通部民用航空局表示，疫後主要以美洲、歐洲及東南亞航線復甦最強勁；兩岸航線受限於政策，目前則只有恢復疫情前50%。今年整體夏季班表每周航班已達2597班，恢復至疫前88%，預估今年國際與兩岸定期航線客運量能恢復至疫情前8至9成。

受疫情影響，我國國際及兩岸定期航線客運量遽減，在最低的2021年僅有101萬人次，不到2019年疫前運量的2%。民航局統計，今年1至3月國際及兩岸定期航線客運量達1306萬人次，已恢復至疫情前2019年同期的89%，執行中的夏季班表，每周航班有2597班，也恢復至疫前的88%。

民航局指出，疫後恢復最強勁的主要為美洲航線達120%；歐洲去年起陸續新增米蘭、布拉格及慕尼黑等航點，也超過疫情前水準達109%； 東南亞也恢復疫情前103%，其中越南的旅遊航線已從疫情前每周121班恢復到每周140班。至於恢復較慢的則是受限於政策的兩岸航線，目前只有恢復疫情前50%。

民航局表示，去年即率先復甦的桃園、松山機場，今年仍持續成長，華航、星宇及達美航空還規畫於今年6至8月間開闢桃園—西雅圖飛美航線。中、南部「門戶機場」的台中機場與高雄機場，在航空公司開闢航點、擴增航線下，夏季班表增幅都相當明顯。

民航局進一步表示，高雄機場在疫情前的2019年原飛航37處國際及兩岸航點、每周航班368班；去年夏季班表恢復20處航點、每周205班，今年夏季班表更恢復至25處航點、每周300班，航班數較去年增加46％。台中機場疫情前國際線有14處航點、每周114班；去年夏季航班飛航5處航點、每周31班；今年夏季班表已恢復至9處航點、每周56班，航班數較去年增加81％。

民航局表示，不少航空公司今年農曆年後對高雄、台中增闢航點或新增航班更為積極，像是長榮航空4月12日起飛航高雄—香港航線，每周7班，下月15日將增為14班；中華航空高雄—成田航線今天起由每周7班增為10班；台灣虎航4月起先以包機飛航茨城，預計7月轉為定期航班。

另外，在台中機場部分，星宇航空除新闢台中往返澳門與峴港航線，也規畫下半年開闢台中—高松航線；台灣虎航則規畫下半年新闢台中飛航日本成田、名古屋及韓國釜山航班。

民航局也說，隨著客運量持續復甦，也會持續要求業者人力配置及準點率到位，並提供松山及桃園以外機場降落費減免等優惠措施，以提升旅運服務。

國際及兩岸航班客運量預估情形。圖／民航局提供
國際及兩岸航班客運量預估情形。圖／民航局提供
我國各機場航班復甦情形。圖／民航局提供
我國各機場航班復甦情形。圖／民航局提供

疫情 航班 航線

延伸閱讀

木馬屠城？陸啟用W122/123飛航路線 專家：法律戰大於實質威脅

大陸今啟用M503航路 我民航局抗議：大增金馬飛安風險

0403花蓮大地震影響 王明鉅：桃園有醫院停電3小時

台灣森那美起亞攜手上賀汽車 全新桃園3S展示中心正式開幕

相關新聞

把握周末好天氣 未來一周2鋒面接力各地再防強降雨

中央氣象署指出，未來一周有2波鋒面影響，各地要慎防短延時強降雨。明天起到下周一各地溫暖穩定，高溫普遍都有30度以上，下周...

台中國際旅展今開跑搶暑假商機 雙都設館推在地旅遊

為期4天的台中國際旅展今天開跑，現場設置9大展區主題，搶攻疫後暑假旅遊商機。其中，台北市、台中市等雙都設主題館，台北館邀...

捐血贈餐券！台北凱達「兩人同行一人免費」送券200張

受少子化衝擊，24歲以下捐血人口大幅下滑，用血量卻因老齡化而年年增加。為使醫療用血運用無虞，台北凱達大飯店與台北捐血中心...

兼顧美觀拯救婦科噩夢 無創海扶刀技術治療南桃園有了

微創手術是趨勢，桃園中壢宏其婦幼醫院成立「全方位婦科微無創治療中心」，引進「AI人工智慧達文西手術系統」及「海扶刀治療設...

泡棉工廠大火釀空汙 毒物醫：產生神經毒「直接傷腦」

新北市淡水區一處泡棉工廠4月19日發生火災，廠內有大量易燃物質，包含甲苯、潤滑油和禁水性的化學物品，消防局獲報後搶救，新...

歐美、東南亞航線恢復快 我國客運量將恢復疫前8、9成

疫後航空業穩定復甦，我國各機場今年夏季班表航班量都比去年明顯增加，交通部民用航空局表示，疫後主要以美洲、歐洲及東南亞航線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。