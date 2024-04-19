歐美、東南亞航線恢復快 我國客運量將恢復疫前8、9成

疫後航空業穩定復甦，我國各機場今年夏季班表航班量都比去年明顯增加，交通部民用航空局表示，疫後主要以美洲、歐洲及東南亞航線復甦最強勁；兩岸航線受限於政策，目前則只有恢復疫情前50%。今年整體夏季班表每周航班已達2597班，恢復至疫前88%，預估今年國際與兩岸定期航線客運量能恢復至疫情前8至9成。

受疫情影響，我國國際及兩岸定期航線客運量遽減，在最低的2021年僅有101萬人次，不到2019年疫前運量的2%。民航局統計，今年1至3月國際及兩岸定期航線客運量達1306萬人次，已恢復至疫情前2019年同期的89%，執行中的夏季班表，每周航班有2597班，也恢復至疫前的88%。

民航局指出，疫後恢復最強勁的主要為美洲航線達120%；歐洲去年起陸續新增米蘭、布拉格及慕尼黑等航點，也超過疫情前水準達109%； 東南亞也恢復疫情前103%，其中越南的旅遊航線已從疫情前每周121班恢復到每周140班。至於恢復較慢的則是受限於政策的兩岸航線，目前只有恢復疫情前50%。

民航局表示，去年即率先復甦的桃園、松山機場，今年仍持續成長，華航、星宇及達美航空還規畫於今年6至8月間開闢桃園—西雅圖飛美航線。中、南部「門戶機場」的台中機場與高雄機場，在航空公司開闢航點、擴增航線下，夏季班表增幅都相當明顯。

民航局進一步表示，高雄機場在疫情前的2019年原飛航37處國際及兩岸航點、每周航班368班；去年夏季班表恢復20處航點、每周205班，今年夏季班表更恢復至25處航點、每周300班，航班數較去年增加46％。台中機場疫情前國際線有14處航點、每周114班；去年夏季航班飛航5處航點、每周31班；今年夏季班表已恢復至9處航點、每周56班，航班數較去年增加81％。

民航局表示，不少航空公司今年農曆年後對高雄、台中增闢航點或新增航班更為積極，像是長榮航空4月12日起飛航高雄—香港航線，每周7班，下月15日將增為14班；中華航空高雄—成田航線今天起由每周7班增為10班；台灣虎航4月起先以包機飛航茨城，預計7月轉為定期航班。

另外，在台中機場部分，星宇航空除新闢台中往返澳門與峴港航線，也規畫下半年開闢台中—高松航線；台灣虎航則規畫下半年新闢台中飛航日本成田、名古屋及韓國釜山航班。