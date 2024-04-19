把握今年最後一次連假出國 端午連假離島航線空位多

今年端午節3天假期是今年最後一次連假，交通部民用航空局今指出，端午連假離島非尖峰時段尚有許多空位，研判主因端午為今年最後一次連假，民眾多想把握時間出國，目前連假前後各一天離島航線都還有很多空位，提醒民眾提早訂位，並留意最新氣象資訊，妥善規畫行程。

民航局指出，今年端午節自6月8日至10日有三天連假，國內線預計將提供1224架次、10萬1843個座位，已於4月15日開放民眾訂票。過去端午連假離島航班普遍開賣就搶光，但觀察旅客訂位狀況，目前非尖峰時段都還有許多空位，民眾可多加利用。後續民航局也將持續視需求狀況，請航空公司於運能許可下加開班機或放大機型。

民航局也提醒，旅客，搭機當日請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。如因故無法搭乘原訂航班時，也務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局指出，雖然6月濃霧機會已經大為降低，但離島航班較容易受到天候影響而有異動，建議民眾還是要隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫。