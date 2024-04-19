血癌不再虐戀 精準治療有機會痊癒

喜歡愛情劇的民眾，對「血癌」一定不陌生，常是虐戀元素及男女主角的殺手。隨著醫療進步，醫師說，血癌經過精準治療及基因檢驗，可大幅延長病患存活期，甚至有機會痊癒。

急性骨髓性白血病（AML）是成人最常見血癌，台灣每年約增900至950人罹病，病情惡化快速，延遲治療恐引起嚴重感染或大量出血等併發症，是惡名昭彰的癌症之一。常見症狀為臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、未碰撞卻瘀青出血、骨骼疼痛，容易被誤認貧血、感冒等，延誤就醫。

血癌經過適當治療後長期存活率高，甚至可能痊癒。中華民國血液病學會理事長柯博升今天透過新聞稿提醒，如出現症狀應提高警覺，就醫檢查，如確認罹患急性骨髓性白血病，經次世代基因定序檢測（NGS），健保最快5月給付，找到最佳治療策略，預計可造福5種血液腫瘤病患。

血液病學會監事侯信安接受媒體採訪表示，隨著基因檢測普及化與治療方案持續進步，超過半數的急性骨髓性白血病年輕癌症病人可存活超過5年，甚至更久。多名血癌專家共同完成升級版「血癌全攻略」專書，近日出版，新書特別收錄醫界所提病友與疾病共存的3大關注要點。

第1點是「COVID-19長期共存，血癌病友不可輕忽」，侯信安說，血癌病人因自身疾病或治療導致免疫功能低下，提升感染、重症死亡等風險，血癌治療關鍵是即時及全面性，感染恐延誤治療計畫，疫情初期，臨床確實有患者因此不幸過世，提醒血癌病患定期接種疫苗。

第2點為「育齡病友應提前規劃」，隨現代晚婚晚育趨勢，部分病患可能還沒結婚生子就罹患血癌。侯信安表示，骨髓異體移植對生育衝擊比較大，因為高強度放療及化療，對卵子、精子功能損害不可逆。不論治療前後都能與醫師討論生育規劃，視個人狀況進行生育保存。

第3點則是「康復後要活得久，也要活得好」，侯信安說，血癌個案存活期拉長，更要留意後續復發風險。過去血癌治療可能影響身體，需定期回診追蹤，注意心臟、腎臟、內分泌、骨質疏鬆以及次發性癌症的可能性。