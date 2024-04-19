淡水泡棉廠昨夜失火 環保局：所幸毒化物貯存區在1樓

新北市淡水一棟占地約2700坪3層樓泡棉工廠昨晚失火，因廠房存放大量甲苯、潤滑油和儲存禁水性有毒化學物質，毒災中心第一時間趕抵偵測，發現空氣中瀰漫有毒氣體。新北市環保局表示，因案址整晚吹東風，濃煙往海邊飄去，新市鎮市區內未位下風處，市區內未受影響，另所幸工廠毒化物貯存區位1樓，未受火災波及，在消防戒護下已由業者全數移出廠外。

環保局表示，接獲火警通報後，即啟動監測空品微型感測器、周邊監測站，昨晚案址因吹東風，濃煙往海邊方向飄去，僅下風處感測器一度出現短暫峰值，隨後趨緩下降至正常範圍，淡水市區內未受影響。

環保局表示，稽查員持續以直讀性儀器多次現場監測，空氣品質監測電子鼻讀值、多功能氣體偵測儀數值均為0，直至凌晨3點多解除空汙示警。