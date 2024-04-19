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客委會在百年伯公辦祈福參拜儀式 宣告今年桐花祭登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
客委會上午在苗栗公館鄉北河村劉屋伯公辦祈福儀式，宣告今年桐花祭登場。記者胡蓬生／攝影
客委會上午在苗栗公館鄉北河村劉屋伯公辦祈福儀式，宣告今年桐花祭登場。記者胡蓬生／攝影

各地桐花陸續綻放，也迎來桐花如落雪紛飛的浪漫景致，行政院客委會上午在苗栗公館鄉北河村劉屋伯公辦祈福儀式，宣告今年桐花祭登場；客委會表示，今年桐花祭以「行入青山，相遇蓬白」為主題，由客委會與全台14縣市共同辦理，以「敬土地、賞桐花、遊客庄」3大慶典核心安排特色活動，讓桐花祭成為具永續價值的全民新祭典。

客委會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦及地方人士多人，上午齊聚已有百年歷史的劉屋伯公前祈福敬拜，並以「桐花」為伯公獻花，會場安排南河國小學生客家八音團演奏，參拜伯公儀式也宣告今年桐花祭開幕，邀大家一起出發淺山，感受「客庄白」的美景和人文采風。

客委會表示，桐花祭將持續整合客庄信仰、步道與社區經濟產業鏈，期待塑造落地且永續發展的節慶品牌，透過串聯地方的人、地、產，致力協作「桐聚道」，投入客庄永續旅遊的建構；桐花祭藉由伯公信仰，傳遞順應自然的「祈花」、集結山林教育與體驗的「尋花」、置入文化地景與地方社區及藝文能量的「花聚」，還有帶動客庄產業經濟的「花果」，希望在不同時序與空間，重新找回人與環境的連結，認同地方文化。

客委會今年將把去年桐花三行詩入選作品，同步在台北、台中、高雄捷運及台北、桃園、台中的公車露出，讓大家一起賞析三行詩之美；如果自己也想將內心豐沛情懷落筆寫下，抒發情意並成為現代詩人，歡迎大家來投稿，今年桐花三行詩徵選至5月20日止；相關桐花祭資訊可搜尋臉書專頁「桐花祭 Tung Blossom Festival」及「客庄小旅行」網站。

除客委會推出的桐花祭活動，苗栗縣政府明天4月20日將辦桐花婚禮的重頭戲，縣府並與5個鄉鎮市聯合辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出賞桐活動，邀民眾來苗栗漫步山林「遶山花」，體驗客庄好風情。詳情可上苗栗文觀局網站或追蹤「苗栗玩透透」臉書專頁掌握最新訊息。

客委會今年桐花祭安排「祈花、尋花、花聚、花果」，希望在不同時序與空間，重新找回人與環境的連結，認同地方文化。記者胡蓬生／攝影
客委會今年桐花祭安排「祈花、尋花、花聚、花果」，希望在不同時序與空間，重新找回人與環境的連結，認同地方文化。記者胡蓬生／攝影
客委會今年桐花祭安排「祈花、尋花、花聚、花果」，希望在不同時序與空間，重新找回人與環境的連結，認同地方文化。記者胡蓬生／攝影
客委會今年桐花祭安排「祈花、尋花、花聚、花果」，希望在不同時序與空間，重新找回人與環境的連結，認同地方文化。記者胡蓬生／攝影
客委會上午在苗栗公館鄉北河村劉屋伯公辦祈福儀式，宣告今年桐花祭登場。記者胡蓬生／攝影
客委會上午在苗栗公館鄉北河村劉屋伯公辦祈福儀式，宣告今年桐花祭登場。記者胡蓬生／攝影
客委會上午在苗栗公館鄉北河村劉屋伯公辦祈福儀式，宣告今年桐花祭登場。記者胡蓬生／攝影
客委會上午在苗栗公館鄉北河村劉屋伯公辦祈福儀式，宣告今年桐花祭登場。記者胡蓬生／攝影

客委會 桐花祭

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