影／泌尿科新武器「可彎吸石鞘」能助腎結石一次清乾淨

「結石清乾淨了嗎？」是許多腎結石患者手術後的疑問。安南醫院泌尿科今天舉辦案例說明會，主治醫師黃韋銘說，大顆腎結石用無傷口軟式輸尿管鏡處理雖快，也只能盡量粉碎，要仰賴患者術後多喝水排碎石。近年新型武器「可彎吸石鞘」問世，醫師已可斬釘截鐵告訴患者：「結石已清乾淨了！」不過要自費10萬元以上耗材，不是人人適用。

黃韋銘以近最近的軟式輸尿管鏡碎石手術（軟輸）為例，吳姓患者左腎有3公分大結石，考量不留下傷口又能快速復原，選擇搭配可彎吸石鞘，手術當下就把打碎的碎石吸乾淨，隔天即可出院。這類大顆腎結石傳統作法是盡量把結石打成粉碎，術後再請患者多喝水排掉碎石。

不過患者或家屬容易產生困惑：「結石不能打碎後，就全部夾出來嗎？」黃韋銘解釋，只有小顆結石或可全數夾出，大顆結石會在雷射碎石後產生眾多碎石及粉塵，逐一夾取耗費大量手術時間，太小粉塵也無法夾取，增加術中麻醉及術後感染風險。他已使用這「最強組合」協助患者剷除腎結石。

臨床統計，大於2公分腎結石使用打碎後，需要1到3個月時間排淨碎石；若排石過程不順利例如前方的碎石不夠碎阻塞輸尿管，就會造成後方結石也無法排出，進而形成過多結石碎片聚積並阻塞的「結石街」，情況變得更難處理。

黃韋銘說，執行軟輸時會先用輸尿管導管鞘建立通道，經尿道通往腎臟，以便軟鏡能出入腎臟處理結石，也讓灌入腎臟的水能順利流動，提升視野清晰度、降低水壓避免嚴重感染。不過傳統的導管鞘只能到達輸尿管頂端，不能像軟鏡彎曲自如地進入腎臟，因此距離腎臟內碎石還很遠，就算接上外部吸引器也無法直接吸出來。

近期推出的新式輸尿管導管鞘（可彎吸石鞘）能轉彎進入腎臟、深入結石周邊，接上外部吸引器便能一邊近距離雷射碎石、一邊吸取碎石，同時還能使用更高的水壓提高視野能見度、增加碎石流動率，進而減少碎沙覆蓋，有助精準打擊不夠碎的石塊，大幅縮短雷射碎石時間，降低腎內壓效果更明顯。